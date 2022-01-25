Муром, Владимирская область, 25 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области 25 января восстановлено теплоснабжение в дома, оказавшихся без отопления из-за аварии на котельной ООО «Владимиртеплогаз». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Bruce Батарея отопления

Утром 23 января в здании котельной обрушилась кровля, повредив два котла из девяти. В результате без тепла остались 33 жилых дома, два детских сада и 23 административных здания. В ночь на 24 января подачу тепла в дома частично восстановили, но утром было принято решение остановить работу котельной, чтобы она не обрушилась окончательно. Воспитанников детсадов, оставшихся без тепла, перевели в другие дошкольные учреждения.

Была задействована резервная схема обеспечения потребителей теплом от других действующих котельных. С 19:00 24 января в дома жителей Мурома начали подавать тепло. 27 января планируется начать запуск котельной в штатном режиме.