Минск, , 16:09 — REGNUM Белоруссии нужна мощная база для производства вакцин. Об этом 25 января завил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с докладом на совещании с делегацией учёных постсоветской республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне нравится ваша решительность. Последний раз я в этом убедился, когда была поставлена задача произвести свою вакцину от коронавируса и создать собственное производство», — заявил Лукашенко.

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Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что в своём выступлении Лукашенко признался, что сомневался в возможности наладить «производство собственной вакцины, не испугаются ли такого вызова сами ученые».

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«Думаю, мы вовремя введем тот завод по производству вакцины, который наметили, — сказал Лукашенко. — Нам нужна мощная наука и, самое главное, производственная база по производству вакцин, еще раз подчеркиваю, не только от коронавируса».

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