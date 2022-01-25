Москва, 25 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Курс российской валюты может продолжить свою падение. Об этом 25 января заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По мнению экономиста, курс рубля в значительной степени недооценен. Однако это не отменяет того факта, что он может еще больше просесть по отношению к мировым валютам.

«Совершенно верно, что рубль недооценён. Рубль был недооценен весь 2021 год. Проблема в том, что недооцененность рубля не значит, что он не может еще ослабевать, еще падать за счет нарастания военно-политического кризиса в Восточной Европе. Рубль может еще сильнее ослабевать», — сказал Колташов.