Москва, 25 января 2022, 16:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности по оповещению граждан о чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.
Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.
Федеральное законодательство дополняется новыми понятиями: «оповещение населения» и «системы оповещения населения».
Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.
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