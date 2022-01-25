Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности по оповещению граждан о чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Федеральное законодательство дополняется новыми понятиями: «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об оповещении населения о ЧС внесен в Госдуму