Москва, 25 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности по оповещению граждан о чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Федеральное законодательство дополняется новыми понятиями: «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.