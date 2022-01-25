Улан-Батор, 25 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Монголии 25 января состоялась церемония открытия подземного рудника «Оюу толгой». В торжественном мероприятии принял участие премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Флаг Монголии

24 января компания «Рио Тинто» и правительство Монголии заявили, что достигли соглашения о прекращении давнего спора по проекту расширения медного рудника «Оюу Толгой» на сумму 6,93 млрд долларов. 25 января на заседании Совета директоров компании «Оюу толгой» было решено начать работы на подземном руднике. 25 января финансовый директор Turquoise Hill Resources Люк Колтон подтвердил, что доля долга правительства Монголии в проекте Oyu Tolgoi (34%, или 2,4 миллиарда долларов) перед Erdenes Oyu Tolgoi списана. Таким образом, Монголия не имеет задолженности в сумме 22 млрд долларов; приблизился срок получения дивидендов.

Инвесторы Rio Tinto и Turquoise Hill Resources будут нести полную ответственность за дополнительное финансирование до первой половины 2023 года, когда начнется подземная добыча полезных ископаемых.

«После введения в эксплуатацию подземного рудника, он станет пятым по величине в мире высокотехнологичным подземным рудником — Монголия будет крупным игроком на международном рынке меди <…> Начало работы подземного рудника «Оюу толгой» докажет миру, что Монголия может сотрудничать с мировыми инвесторами», — заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на церемонии открытия рудника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры между правительством и руководством компании «Рио Тинто» начались в апреле 2021 года в Монголии. Монгольские власти пытались увеличить поступления в бюджет от работы компании в стране. В обновленном технико-экономическом обосновании, представленном «Рио Тинто», предполагалось, что правительство Монголии в ближайшем будущем не получит дивиденды и останется должно 22 млрд долларов. При этом компания «Оюу толгой» будет платить подоходный налог только в течение 4 лет. По мнению монгольских властей, перечисленные обстоятельства вызывали серьезные сомнения в экономической целесообразности реализации проекта. Правительство страны неоднократно заявляло, что в случае необходимости проект развития подземных горных работ на месторождении «Оюу толгой» будет остановлен.

13 декабря 2021 года переговоры правительства Монголии с инвестором месторождения «Оюу толгой» завершились успехом. Инвесторы сообщили премьер-министру, что принимают предложения и требования правительства Монголии.

Месторождение «Оюу толгой», находящееся в сомоне Ханбогд аймака Омноговь, было открыто в конце 50-х годов. Доказанные и вероятные запасы на весну 2007 года оценивались в 930 млн тонн руды с содержанием 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну.