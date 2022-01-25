Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) пригрозил бывшей супруге, модели Ким Кардашьян, судебным иском после скандала, связанным с днём рождения их общей дочери. Об этом 25 января пишет The Sun.

Канье Уэст

Как отмечает СМИ, Уэст продолжает утверждать, что семья Кардашьян скрывала от него информацию о месте проведения вечеринки по случаю праздника его дочери. «Они (члены семьи Кардашьян — ИА REGNUM) могут шутить в СМИ. Они могут распространять истории о том, с кем я встречаюсь, всё что хотят. Они могут блокировать сделки. Но я скажу вам прямо, не впутывайте в эти игры моих детей», — говорит он.

Ранее Канье Уэст публично пожаловался в своих соцсетях, что Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода, не сообщила ему адрес и время проведения вечеринки по случаю дня рождения их дочери. По словам модели, она была уверена, что Уэст самостоятельно устроит их ребёнку ещё один праздник.