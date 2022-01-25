Брянск, , 16:07 — REGNUM Двух жителей Смоленской области, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков, заключили под стражу в Брянске, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Камера СИЗО Richard Bistrong

По предварительным данным, молодые люди 16 и 18 лет приехали в Брянск и не позднее 10 января 2021 года попытались сделать тайник с наркотиком возле одного из домов по улице Осоавиахима. Оперативники изъяли из «закладки» почти 1,3 грамма запрещённого вещества.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемых под стражу.