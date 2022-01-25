Приштина, , 16:24 — REGNUM Косовское агентство по борьбе с коррупцией 25 января начало расследование доходов членов политической организации косовских сербов «Сербский список». Поскольку эти политики получают заработную плату из бюджета и Сербии, и Косово, их подозревают в сокрытии доходов и уклонении от налогов.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ситуацию прокомментировал премьер-министр Косово Альбин Курти. По словам политика, правительство не должно вмешиваться в ход расследования и препятствовать независимому отправлению правосудия.

Напомним, международная негосударственная организация со штабом в Берлине Transparency International 25 января опубликовала индекс восприятия коррупции, согласно которому Косово в 2021 году улучшило свои показатели по борьбе с коррупцией на три пункта.

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