Париж, , 16:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил государственных деятелей за их труд. Об этом глава французского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

«Спасибо всем нашим государственным деятелям, которые каждый день сопровождают наших сограждан. Для французов вы олицетворяете государство. Вы можете гордиться всем, что делаете», — написал президент Франции в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Парижа начинает расследование по факту «нарушения профессиональной тайны» после продажи через интернет радиоприемника, принадлежавшего выжившему в теракте в «Батаклане».

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