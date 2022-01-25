Париж, 25 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил государственных деятелей за их труд. Об этом глава французского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Спасибо всем нашим государственным деятелям, которые каждый день сопровождают наших сограждан. Для французов вы олицетворяете государство. Вы можете гордиться всем, что делаете», — написал президент Франции в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Парижа начинает расследование по факту «нарушения профессиональной тайны» после продажи через интернет радиоприемника, принадлежавшего выжившему в теракте в «Батаклане».