Москва, 25 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Падение рубля может продолжаться. Об этом 25 января заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, на курс рубля негативно влияет внешнеполитическая обстановка. Угроза агрессии со стороны Украины ведет к падению курса российской валюты, и ситуация может ухудшиться еще больше.

«Мы все равно должны трезво взглянуть на обстановку. Эта обстановка вызвала падение фондового рынка, падение курса рубля на фоне роста цен на нефть, роста спотовых цен на газ. Нужно быть готовым к курсу 100 рублей за доллар. Мы можем это увидеть если ситуация обострения достигнет кульминации», — сказал Колташов.