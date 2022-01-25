Загреб, , 17:22 — REGNUM Хорватия никак не связанна с кризисом на Украине, и в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет с украинской территории всех хорватских солдат. Об этом 25 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Зоран Миланович Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia

«Я читаю отчеты, в соответствии с которыми НАТО усиливает присутствие и отправляет какие-то разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую. Мы не будем никого отправлять, а если произойдет эскалация, мы отзовем всех до последнего хорватского военного», — передает телеканал ХРТ слова Милановича.

По мнению президента Хорватии, конфликт на Украине связан отнюдь не с Россией, а с «динамикой американской внутренней политики и президентом Байденом». Он отметил, что новая администрация США терпит давление собственных «ястребов» и республиканцев, которые требуют от Байдена проводить жесткий курс по отношению к Москве.

«Эти события происходят в «прихожей» российской столицы — Москвы. Решение, которое будет учитывать интересы России в сфере безопасности, должно быть найдено. Существуют методы для того, чтобы сохранить Украину как целостное государство или хотя бы 99% ее территории, и при этом оказать ей экономическую помощь», — считает Миланович.

Напомним, что ранее руководство Хорватии советовало Киеву решить вопрос с ДНР и ЛНР с учетом хорватского опыта по отношению к Республике Сербская Краина, которая была уничтожена в 1995 году в результате операции «Буря».

Хорватия состоит в Североатлантическом альянсе.