Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Соединённые Штаты в своём ответе на предположения России по гарантиям безопасности намерены обозначить сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности Москвы. Об этом 25 января со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщает агентство Bloomberg.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник издания подчеркнул, что в документе «вряд ли будет подробное обсуждение требований». Также, предполагается, что в ответе американской стороны будут также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы.

Источник добавил, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется уже на этой неделе получить письменный ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности в Европе. После этого, добавил официальный представитель Кремля, можно будет говорить о продолжении обсуждения этой темы.

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