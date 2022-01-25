Вашингтон, 25 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в своём ответе на предположения России по гарантиям безопасности намерены обозначить сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенность Москвы. Об этом 25 января со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Собеседник издания подчеркнул, что в документе «вряд ли будет подробное обсуждение требований». Предполагается, что в ответе американской стороны будут также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы.

Источник добавил, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.

Ранее по теме: Нагнетание США напряжённости на Украине беспокоит Кремль

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется уже на этой неделе получить письменный ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности в Европе. После этого, добавил официальный представитель Кремля, можно будет говорить о продолжении обсуждения этой темы.