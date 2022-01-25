Москва, 25 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Уголовная ответственность будет наступать в случае причинения значительного ущерба. То есть речь идет об ущербе, причиненном лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным правительством РФ таксам и методике, превышающий 10 тыс. рублей, что, по данным МЧС, соответствует пожару на площади 6−8 га.

За указанное деяние предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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