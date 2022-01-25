25 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 18:01 — REGNUM В Южной Корее обсудили опасения минздрава по поводу роста числа зараженных коронавирусом.

COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью CBS Radio представитель министерства здравоохранения Южной Кореи Сон Ён Рэ сообщил о том, что правительство прогнозирует рост ежедневных заражений коронавирусом в феврале до 30 тысяч в сутки.

По его словам, причиной такого всплеска станет то, что в ближайшие две-три недели на штамм «Омикрон» будет приходиться более 90% новых случаев заражения.

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«Поскольку штамм «Омикрон» распространяется в два-три раза быстрее, чем «Дельта», всплеск неизбежен, и в будущем в стране может наблюдаться 30 тысяч или более новых случаев в день», — сообщил представитель минздрава.

Известно, что с 19 по 25 января в Южной Корее в среднем выявляли 6,8 тыс. случаев заражения в сутки, что на 76,5% больше, чем с 12 по 18 января.

Отвечая на вопрос о недавних прогнозах, что некоторые страны достигнут коллективного иммунитета после пика заражений «Омикроном», Сон Ён Рэ сказал, что подобного явления можно ожидать и в Южной Корее.

Позже в минздраве сообщили о том, что ситуация с COVID-19 может стабилизироваться, как только пройдет пик заболеваемости штаммом «Омикрон».

»Мне кажется, что правительство пытается манипулировать населением через СМИ, призывая поставить «бустерный» укол от COVID-19», — предполагает such***.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

«Да какая разница?! Пусть хоть по 100 тыс. или миллиону человек в день выявляют», — пишет pulb***.

«Ковид перешел в состояние сезонной простуды. Лечите только тех, у кого ослабленная иммунная система», — призывает kasa***.

«Вакцина все равно бесполезна», — отмечает russ***.

«Не удивлюсь, если перед президентскими выборами количество зараженных увеличится до 100 тыс. человек в сутки, некоторые индивиды начнут манипулировать, пытаться перенести дату выборов или ввести ограничения», — пишет sold***.

«Судя по этой статье, правительство и все в этой стране сделают всё возможное, чтобы так и было», — предполагает tnqh***.

«Что-то мне подсказывает, что в таких условиях выиграет на президентских выборах тот, кто пообещает отменить вакцинные пропуска», — ожидает pink***.

«Если это произойдет, то меня интересует, как будут работать люди не по найму? То есть те, кто работает в пабах, барах, караоке и компьютерных залах?» — интересуется dksd***.

«Если непривитые все по домам сидят, то откуда такие цифры?» — вопрошает ksle***.

«Поживем — увидим», — пишет jmo1***.

«Вся эта театральщина лишь для того, чтобы всех чипировать», — отмечает jhs5***.

«Вся эта вакханалия закончится, как только сменится правительство», — предполагает liss***.

«Вся политика, которой придерживается наше правительство, противоречива, вам не кажется?» — интересуется wkdt***.