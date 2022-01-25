Валерий Ходячий, 25 января 2022, 18:01 — REGNUM В Южной Корее обсудили опасения минздрава по поводу роста числа зараженных коронавирусом.
В интервью CBS Radio представитель министерства здравоохранения Южной Кореи Сон Ён Рэ сообщил о том, что правительство прогнозирует рост ежедневных заражений коронавирусом в феврале до 30 тысяч в сутки.
По его словам, причиной такого всплеска станет то, что в ближайшие две-три недели на штамм «Омикрон» будет приходиться более 90% новых случаев заражения.
«Поскольку штамм «Омикрон» распространяется в два-три раза быстрее, чем «Дельта», всплеск неизбежен, и в будущем в стране может наблюдаться 30 тысяч или более новых случаев в день», — сообщил представитель минздрава.
Известно, что с 19 по 25 января в Южной Корее в среднем выявляли 6,8 тыс. случаев заражения в сутки, что на 76,5% больше, чем с 12 по 18 января.
Отвечая на вопрос о недавних прогнозах, что некоторые страны достигнут коллективного иммунитета после пика заражений «Омикроном», Сон Ён Рэ сказал, что подобного явления можно ожидать и в Южной Корее.
Позже в минздраве сообщили о том, что ситуация с COVID-19 может стабилизироваться, как только пройдет пик заболеваемости штаммом «Омикрон».
»Мне кажется, что правительство пытается манипулировать населением через СМИ, призывая поставить «бустерный» укол от COVID-19», — предполагает such***.
«Да какая разница?! Пусть хоть по 100 тыс. или миллиону человек в день выявляют», — пишет pulb***.
«Ковид перешел в состояние сезонной простуды. Лечите только тех, у кого ослабленная иммунная система», — призывает kasa***.
«Вакцина все равно бесполезна», — отмечает russ***.
«Не удивлюсь, если перед президентскими выборами количество зараженных увеличится до 100 тыс. человек в сутки, некоторые индивиды начнут манипулировать, пытаться перенести дату выборов или ввести ограничения», — пишет sold***.
«Судя по этой статье, правительство и все в этой стране сделают всё возможное, чтобы так и было», — предполагает tnqh***.
«Что-то мне подсказывает, что в таких условиях выиграет на президентских выборах тот, кто пообещает отменить вакцинные пропуска», — ожидает pink***.
«Если это произойдет, то меня интересует, как будут работать люди не по найму? То есть те, кто работает в пабах, барах, караоке и компьютерных залах?» — интересуется dksd***.
«Если непривитые все по домам сидят, то откуда такие цифры?» — вопрошает ksle***.
«Поживем — увидим», — пишет jmo1***.
«Вся эта театральщина лишь для того, чтобы всех чипировать», — отмечает jhs5***.
«Вся эта вакханалия закончится, как только сменится правительство», — предполагает liss***.
«Вся политика, которой придерживается наше правительство, противоречива, вам не кажется?» — интересуется wkdt***.