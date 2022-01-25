Пенза, , 15:59 — REGNUM В Пензенскую область в период с января по ноябрь 2021 года на учебу прибыло 1123 человека, из них 91,6% иностранных студентов. Соответствующую информацию в День российского студенчества опубликовал Пензастат.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшую часть иностранных студентов составляют граждане Таджикистана (49,1%), Индии (14,8%) и Киргизии (11,2%). За этот же период 2020 года в Пензенскую области приехали учиться 1060 человек, 93% из них — иностранные студенты.

Среди регионов России получить образование в Пензенской области выбрали жители Мордовии, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.

По итогам 11 месяцев 2021 года 640 молодых пензенцев предпочли обучаться в других регионах страны (в 2020 году выехали 609 человек). Самыми популярными направлениями стали Москва и Московская область, Мордовия, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенский государственный университет с 25 января перешел преимущественно на дистанционный режим работы.

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