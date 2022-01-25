Москва, 25 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,15%, до 78,64 рубля. Евро теряет 0,61%, отступая до 88,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Центробанк РФ Рубль

«24 января на фоне открытия резкой просадкой американских бирж, а также коррекции на рынке нефти панические настроения на российском рынке акций возрастали, что краткосрочно позволило доллару подняться до 79,50 рубля, а евро — до 90 рублей.

Однако вскоре после этого рубль смог отыграть часть потерь. Поддержку российской валюте оказало объявленное в 15:00 решение ЦБ временно прекратить покупки валюты на открытом рынке в рамках исполнения бюджетного правила.

Подобные меры уже применялись в 2018 году и тогда оказались довольно действенными. Впрочем, геополитическая напряженность между Россией и США, ставшая поводом для бегства инвесторов из российских активов, остается высокой.

В связи с неудачной процедурой Минфин продолжает воздерживаться от новых размещений ОФЗ. Падение на мировых рынках и выход из рисковых активов может возобновиться не только из-за военных угроз.

26 января участники торгов ждут оглашения решения ФРС США по вопросам монетарной политики. Если настрой регулятора будет по-прежнему ястребиным, это может стать поводом для новых продаж.

Но пока рубль получает поддержку от сырьевых рынков, где возобновился рост нефтяных котировок», — пояснил эксперт.

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