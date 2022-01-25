Кострома, 25 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Экс-кандидат в депутаты Костромской областной думы от КПРФ Андрей Тарасов оспаривает результаты выборов, прошедших в сентябре 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://zakprf44.ru Андрей Тарасов

Политик направил в суды региона пять исков. Два из них отправлены в Костромской областной суд и содержат просьбу об отмене результатов выборов во 11 избирательному округу. Коммунист считает, что подсчёт голосов был произведён с нарушениями процедуры.

Ещё три иска поданы в Ленинский районный суд Костромы. Ответчиком по ним выступает окружная избирательная комиссия, управления муниципальных инспекций и имущественных и земельных отношений города. Тарасов полагает, что ему выписали неправомерный запрет на проведение мероприятий и демонтаж конструкций, на которых были размещены агитматериалы. Рассмотрение дел уже началось.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашникстал сенатором от региона. Голосование проходило в период с 17 по 19 сентября 2021 года. На довыборах с результатом в 33,03% выиграл заместитель Калашника Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». Бывший замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов занял второе место с отрывом в 4%.