Приштина, Сербия, 25 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 января принял участие в круглом столе, посвященной проблеме бродячих псов. Об этом 25 января сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из к/ф «Белый Бим Черное ухо». реж. Станислав Ростоцкий. 1976. СССР Тоска по родному человеку

Политик заявил, что большое количество диких животных на улицах является проблемой и для самих животных и проблемой безопасности граждан и общественного здоровья.

Курти пообещал, что в республике появится Национальная стратегия по управлению ситуацией с бродячими собаками.

«К сожалению, в прошлом этому вопросу не уделялось достаточно внимания и центр и муниципалитеты не координировали шаги по разрешению этой проблемы», — заявил Курти и подчеркнул важность того, чтобы решение проблемы начиналось с устранения ее корней.