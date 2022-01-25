Москва, , 15:58 — REGNUM Рубль явно недооценен по отношению к мировым валютам. Об этом 25 января заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы недостаточно внимания уделяем недооцененному рублю. Я уверен, что рубль недооценен, что это рукотворная оценка», — сказал Колташов.

По его словам, такая ситуация во многом сложилась не только в силу непродуманной политики, но и по причине целенаправленных действий по занижению курса российской валюты в угоду отдельным сегментам российской экономики.