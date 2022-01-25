Вашингтон, , 15:54 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена криптовалюты биткоин поднялась более чем на 10%. Это 25 января следует из данных торговой площадки Coindesk.

Криптовалюта Topwar.ru

Согласно данным Coindesk, по состоянию на 14:03 мск стоимость биткоина составляла $36,493 тыс., что есть рост на 10,31%.

При этом по данным на 15:02 мск цена указанной криптовалюты $составляла 36,418 и это рост на 8,10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что криптовалюту не следует запрещать, этот рынок нужно регулировать.