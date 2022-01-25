Москва, 25 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Наиболее преданы своему призванию и профессии архитекторы, 83% из них не променяли бы свою специальность ни на какую другую. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Архитектор за работой

На втором месте — программисты: 82% из них нравится их профессия. На третьем — сметчики (76%). Не станут менять свою профессию 69% врачей и 65% медицинских сестёр.

Останутся верны своей специальности 63% HR-менеджеров. Подтвердили своё решение о выборе профессии экономисты: 45% из них выбрали бы свою профессию вновь.

Опрос проведён 10—24 января 2022 года. Опрошены 4800 граждан РФ старше 18 лет — по 200 представители 24 профессиональных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в России больше всего своей заработной платой довольны разработчики ПО и программисты (32%).

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