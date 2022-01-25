Москва, , 16:04 — REGNUM Американский президент Джо Байден не способен остановить панику из-за якобы возможной «войны с Россией», которую нагнетает в США небольшая группа людей. Широкая общественность совершенно не хочет конфликта, заявила бывшая советница президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанна Масси.

Сюзанна Масси и Рональд Рейган

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По её словам, возможность войны остаётся всегда, и сейчас ситуация хуже, чем в недавнем прошлом, так как вооружения стали опаснее. Американская публика никакой войны с Россией не хочет, но есть люди, в чьей группе паника сейчас сильнее, чем когда-либо за последние 20 лет.

«Наш президент, к сожалению, допускает всё это, происходящее за его спиной. Нет никого, кто сказал бы панике: «Нет!» — сказал Масси.

Она добавила, что другой лидер мог бы остановить панику. Небольшая группа людей в США, «занимающих разные должности», хотела бы военного конфликта, чтобы заработать на нём.

Мир с Россией не невозможен, США нуждаются в России больше, чем сами осознают, констатировала бывшая советница.

Как сообщало ИА REGNUM, Сюзанна Масси, родившаяся в 1931 году, была неформальным советником американского президента Рейгана по Советскому Союзу. В 2021 году она заявила, что хочет получить российское гражданство, так как на протяжении многих лет помогала сближению народов России и США. Указ о гражданстве для Масси президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2021 года, а в январе экс-советнице вручили российский паспорт.

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