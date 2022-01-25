Москва, , 15:57 — REGNUM Ситуация с падением рубля является исправимой в перспективе. Об этом 25 января заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что сегодня мы имеем такое относительно резкое падение рубля, это конечно исправимо и базовыми действиями, и самой ситуацией вокруг нашей национальной валюты», — сказал Тосунян.

По его словам, российская валюта во многом является заложницей внешнеполитических обстоятельств.

«На протяжении многих лет она является то заложницей нефтяного рынка в сочетании с политическими событиями. А сейчас рубль напрямую стал зависеть от политических событий, причем в большей степени — цены на нефть растут, но это уже не спасает», — отметил Тосунян.

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