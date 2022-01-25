Бишкек, , 15:46 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии хотят проверить исполнение «Закона о фейках». По их данным «через фальшивые аккаунты в России и Америки» возбуждаются враждебные настроения в киргизском обществе. Об этом народные избранники рассказали 25 января на заседании комитета парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Цензура (сс) shotput

По данным издания 24. kg депутат Равшан Сабиров предложил «найти все аккаунты, которые наносят вред достоинству человека».

«Этот документ очень нужен нашему обществу. Сейчас могут облить грязью даже высокопоставленных чиновников страны. Мы должны очистить общество. Народ этого ждет», — заявил он.

Его коллега Жусупбек Коргонбай уулу посчитал, что «через фейковые аккаунты идет распространение информации, возбуждающей региональную и межнациональную рознь».

»В социальных сетях много информации, отвлекающей внимание. Эти фейки сидят в России или Америке, возбуждают враждебные настроения в обществе. Какие меры принимаются к ним?» — возмутился депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2021 года Парламент Киргизии в третьем (финальном) чтении одобрил законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации». Он предусматривает создание госоргана, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.