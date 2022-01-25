Тирана, , 15:56 — REGNUM Международная неправительственная организация со штабом в Берлине Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) 25 января опубликовала ежегодный отчет по индексу восприятия коррупции за 2021 год, который показал, что Албания потеряла один пункт и теперь с 36 опустилась до 35 пунктов на шкале от 0 до 100, где 100 — полная невосприимчивость к коррупции.

Протесты в Албании godo godaj

При этом Северная Македония увеличила свои показатели с 35 до 39, Косово — с 36 до 39. Наиболее высокий показатель у индекса восприятия коррупции в Черногории — 46.

Наименее коррумпированными странами считаются Дания, Финляндия и Новая Зеландия, наиболее — Сомали, Сирия и Южный Судан.