Москва,
25 января 2022, 15:45 — REGNUM Риэлторов, вышедших с инициативой направить пенсионные накопления на покупку недвижимости, можно понять, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин.
«Рынок недвижимости неимоверно раздут за счет программ льготной ипотеки и сейчас, на фоне их сокращения и роста ставки ЦБ РФ они очень боятся схлопывания рынка.
Если цены сильно просядут, это может вызвать цепную реакцию — заёмщики станут сдавать ипотечные квартиры и откупать с рынка жилье на более привлекательных условиях.
Банки, в свою очередь, будут выставлять залоги на вторичный рынок, ещё больше роняя цены. Во избежание такого сценария ухватишься за любую соломинку.
Да и правительству РФ не хотелось бы стрессового сценария на рынке жилья — это и для активов банков серьезный риск, и удар по строительному сектору, который обеспечивает спрос на металлы, стройматериалы, топливо, дает работу значительному числу граждан. Поэтому власти могут внимательно отнестись к данному предложению.
Но эта идея несет в себе очень много рисков. Во-первых, сегодняшним пенсионерам пенсии выплачиваются частично за счет платежей от работающих граждан. Если эти поступления сократятся, бюджету придется увеличить нагрузку.
Хорошо, что сейчас конъюнктура удачна и бюджет исполнен с профицитом. Но цены на российский экспорт могут резко просесть, и тогда устойчивость бюджета резко пошатнется.
Да и не вполне это справедливо — получится, что налоги в бюджет платят все, включая тех, кто уже на пенсии, а воспользоваться пенсионными средствами для покупки жилья сможет лишь часть граждан, те, чьи пенсионные накопления достаточно серьезны, чтобы их имело смысл направлять на покупку жилья.
Во-вторых, не очень понятно, на что будут жить на пенсии те, кто воспользуется этим вариантом. Не получится ли, что потом они вынуждены будут продавать квартиры, чтобы было, на что жить? И если их будет много, это точно также ударит по рынку недвижимости через какое-то время.
В-третьих, неясно, как быть с теми, кто даже с учетом пенсионных средств не сможет выплачивать ипотеку — они, получится, останутся и без квартир, и без пенсий.
Возможно, в проекте эти аспекты учтены, или будут учтены на более поздних этапах. Но пока идея выглядит не очень удачной», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, пенсионные накопления граждан РФ можно направить на покупку жилья и земельных участков. Риелторы направили предложение об этом премьер-министру Михаилу Мишустину.
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