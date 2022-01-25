Москва, 25 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На 2023 год перенесён запуск радиолокационного спутника «Обзор-Р», ранее намеченный на 2022 год. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе пленарного заседания в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения).

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Дмитрий Рогозин

«В этом году мы запускаем наш первый радиолокационный аппарат «Кондор». В 2023 году — еще два аппарата, в том числе «Обзор-Р» и еще один «Кондор», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогозин рассказал, что Роскосмос рассчитывает получить от РКК «Энергия» в течение ближайших 1,5−2 лет эскизный проект новой российской орбитальной служебной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что соглашение по проекту создания Международной научной лунной станции собираются подписать на уровне правительств Россия и Китай.