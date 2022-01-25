Минск, 25 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Белорусских учёных никогда не останавливали трудности — они всегда мотивировали и помогали решать, казалось бы, невыполнимые задачи. Об этом 25 января завил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с докладом на совещании с делегацией учёных постсоветской республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Okras Александр Лукашенко

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«Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Наука — тоже сфера конкуренции. Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Белоруссии поведение и действия, — сообщил Лукашенко. — Однако вопреки санкциям, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на белорусских границах».

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«Сейчас мы видим, какие глобальные изменения происходят в информационной и технической сферах. Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет — рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора — мы должны быть среди лидеров. Это, уважаемые ученые, вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности и белорусской нации. Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся — упадем, затопчут», — подчеркнул

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