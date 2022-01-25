Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Казахстане, согласно прогнозу минздрава республики, продолжат расти до середины февраля. Об этом 25 января на брифинге сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вы знаете, что у нас реализуется прогноз по трём сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу — это где-то середина февраля», — сказала Есмагамбетова.

При этом сегодня, 25 января в Казахстане смягчили ряд карантинных требований, разрешили непривитым посещать учреждения, в которые раньше не пускали. Также были сокращены сроки изоляции для тех, кто заразился коронавирусом или контактировал с носителем SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что «рекорд» по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане зафиксировали 20 февраля. Тогда за сутки выявили 16 441 такой случай. Потом этот показатель стал постепенно снижаться. 25 января сообщили о 9016 выявленных носителях SARS-CoV-2.

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