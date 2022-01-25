Москва, 25 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Иностранные студенты поздравили российских учащихся с Татьяниным днем, который отмечается 25 января и также считается Днем студента. Видеозапись поздравления 25 января опубликована на странице проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия — Организация исламского сотрудничества» в соцсети Instagram.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

«Проектный офис «Россия — ОИС» поздравляет всех студентов с этим замечательным праздником и присоединятся к марафону «Планета поздравляет» от (Федерального агентство по делам молодёжи) «Росмолодежь», — говорится в прикрепленном к видео сообщении.

Также нем высказываются пожелания того, чтобы студенческие годы стали запоминающимися и счастливыми, а «верные знания и неутомимый энтузиазм» способствовали получению любимой и престижной профессии.

При этом в поздравительной видеозаписи студенты и студентки из Туниса, Египта, Албании, Узбекистана и Пакистана поздравили российских учащихся с Днем студента и пожелали им успехов в учебе, быть упорными, верить в себя, а также быть преданными делу всемирного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпоздравил с Татьяниным днем всех причастных к этому празднику.