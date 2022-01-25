Москва, , 17:53 — REGNUM Прошлая неделя прошла под знаком сильных геополитических движений на российском и международных рынках, общественность по-прежнему пребывает в ожидании «войны» — в первую очередь США и России, — и это состояние соперничества отражается на настроениях рынка. О том, кто может выиграть от сложившегося положения и как будет развиваться ситуация дальше, корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сложившаяся ситуация выгодна республиканцам, которые сейчас не у власти. Они нагнетают обстановку таким образом, чтобы экономические ухудшения в стране предавались огласке. А ухудшения обязательно последуют, потому что Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу», — заявил Ханов.

«Ухудшение отношений может привести к росту стоимости нефти до 90−100 долларов за баррель, что, в свою очередь, приведёт к росту цен на бензин, а значит — ухудшению настроений среднего класса в США. Представителям республиканцев это выгодно, в отличие от находящихся у власти демократов, поскольку любые ухудшения будут списаны на действующую власть, и они стараются смягчить ситуацию, не доводя её до предела», — пояснил он.

По его словам, остаётся надеяться, что здравый смысл у политиков возобладает, однако рынки реагируют на их поведение уже сейчас.

«В Великобритании, где сейчас мы наблюдаем снятие карантинных ограничений и мощный политический скандал, связанный с Борисом Джонсоном, который устраивал новогодние вечеринки, в то время как в стране действовали жесткие карантинные меры. На этом фоне рубль продолжает дешеветь, российские рынки продолжают падать», — указал эксперт.

«Иначе выглядит ситуация на международных рынках, где все мы были свидетелями, как сейчас говорят молодые инвесторы, обвального падения. Наблюдая рынок в течение 20 лет, ничего обвального не заметно. Идёт обычная коррекция — 5−6%. Однако, в отдельных акциях, например, Netflix, коррекция очень показательна. Дело в том, что котировки упали в моменте почти на 40%, а в итоге закрылись на — 25%. Вызвано это расхождением в прогнозах аналитиков относительно ожидаемого роста аудитории сервиса в первом квартале: 9,5 млн против 9,2 млн. Фактически, 300 тыс. разницы в прогнозах на 9 млн — это меньше 4%, т. е. ошибка в прогнозах на 3,3% спровоцировала обвал рынка», — продолжил он.

Истинная же причина «обвала», вернее начавшейся коррекции, состоит в ожидаемом снижении ликвидности, полагает Ханов.

«ФРС, скорее всего, продолжит «ястребиную» риторику уже в среду на очередном заседании. Несмотря на всеобщие ожидания повышения процентной ставки весной, риторика имеет большое влияние, и дата повышения ставки вполне может сдвинуться к мартовскому заданию. Важно, что именно скажет глава ФРС, на фоне этого рынки, которые привыкли к тому, что каждое падение выкупается, будут подстраиваться под новую реальность — сокращение ликвидности», — указал управляющий директор ИК «Алго Капитал».