Москва, 25 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Прошлая неделя прошла под знаком сильных геополитических движений на российском и международных рынках, общественность по-прежнему пребывает в ожидании «войны» — в первую очередь США и России, — и это состояние соперничества отражается на настроениях рынка. О том, кто может выиграть от сложившегося положения и как будет развиваться ситуация дальше, корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«Сложившаяся ситуация выгодна республиканцам, которые сейчас не у власти. Они нагнетают обстановку таким образом, чтобы экономические ухудшения в стране предавались огласке. А ухудшения обязательно последуют, потому что Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу», — заявил Ханов.

«Ухудшение отношений может привести к росту стоимости нефти до 90−100 долларов за баррель, что, в свою очередь, приведёт к росту цен на бензин, а значит — ухудшению настроений среднего класса в США. Представителям республиканцев это выгодно, в отличие от находящихся у власти демократов, поскольку любые ухудшения будут списаны на действующую власть, и они стараются смягчить ситуацию, не доводя её до предела», — пояснил он.

По его словам, остаётся надеяться, что здравый смысл у политиков возобладает, однако рынки реагируют на их поведение уже сейчас.

«В Великобритании, где сейчас мы наблюдаем снятие карантинных ограничений и мощный политический скандал, связанный с Борисом Джонсоном, который устраивал новогодние вечеринки, в то время как в стране действовали жесткие карантинные меры. На этом фоне рубль продолжает дешеветь, российские рынки продолжают падать», — указал эксперт.

«Иначе выглядит ситуация на международных рынках, где все мы были свидетелями, как сейчас говорят молодые инвесторы, обвального падения. Наблюдая рынок в течение 20 лет, ничего обвального не заметно. Идёт обычная коррекция — 5−6%. Однако, в отдельных акциях, например, Netflix, коррекция очень показательна. Дело в том, что котировки упали в моменте почти на 40%, а в итоге закрылись на — 25%. Вызвано это расхождением в прогнозах аналитиков относительно ожидаемого роста аудитории сервиса в первом квартале: 9,5 млн против 9,2 млн. Фактически, 300 тыс. разницы в прогнозах на 9 млн — это меньше 4%, т. е. ошибка в прогнозах на 3,3% спровоцировала обвал рынка», — продолжил он.

Истинная же причина «обвала», вернее начавшейся коррекции, состоит в ожидаемом снижении ликвидности, полагает Ханов.

«ФРС, скорее всего, продолжит «ястребиную» риторику уже в среду на очередном заседании. Несмотря на всеобщие ожидания повышения процентной ставки весной, риторика имеет большое влияние, и дата повышения ставки вполне может сдвинуться к мартовскому заданию. Важно, что именно скажет глава ФРС, на фоне этого рынки, которые привыкли к тому, что каждое падение выкупается, будут подстраиваться под новую реальность — сокращение ликвидности», — указал управляющий директор ИК «Алго Капитал».