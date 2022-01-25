Волгоград, 25 января 2022, 15:44 — REGNUM Ходатайство о назначении повторной медицинской экспертизы с её проведением в другом регионе заявил на судебном заседании в Волгограде 25 января обвиняемый в убийстве мужчины после ссоры в школьном родительском чате Арсен М., сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых Арсен М., его сестра Анна М. и её муж Арман С., которым вменяют причинение и покушении тяжкого вреда здоровью мужчине по предварительному сговору.
Арсен М., обвиняемый в избиении в офисе банка отца-одиночки, заявил о назначении повторной медицинской экспертизы. Суд в удовлетворении его ходатайства отказал.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года женщина пожаловалась родственникам на словесный конфликт в школьном родительском чате. После чего её родственник избил 41-летнего отца-одиночку в офисе банка, супруг женщины наблюдал за происходящим. Мужчина скончался в реанимации.