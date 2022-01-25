Волгоград, 25 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Ходатайство о назначении повторной медицинской экспертизы с её проведением в другом регионе заявил на судебном заседании в Волгограде 25 января обвиняемый в убийстве мужчины после ссоры в школьном родительском чате Арсен М. , сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области Процесс по «ссоре в школьном чате» в Волгограде

В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых Арсен М., его сестра Анна М. и её муж Арман С., которым вменяют причинение и покушении тяжкого вреда здоровью мужчине по предварительному сговору.

Обвиняемый Арсен М., который избил в офисе банка отца-одиночку, заявил о назначении повторной медицинской экспертизы. Суд в удовлетворении его ходатайства отказал.

«Также в судебном заседании был допрошен свидетель со стороны обвинения. Кроме того, по ходатайству защитников судом к материалам дела приобщены документы, характеризующие личность подсудимых. Следующее судебное заседание состоится 27 января 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года женщина пожаловалась родственникам на словесный конфликт в школьном родительском чате. Её брат избил 41-летненго отца-одиночку в офисе банка, супруг наблюдал за происходящим. Мужчина скончался в реанимации.