Саратов, , 15:38 — REGNUM Саратовский суд признал, что видеоклип Алёны Швец (Алёна Швецова) под названием «Две девчонки» содержит информацию «запрещенную для распространения на территории Российской Федерации». Об этом 25 января пишет издание Lenta.ru.

Музыка (сс) StockSnap

Изначально жалобы на видеоработу в правоохранительные органы отправляли представители движения «Мужское государство» летом 2021 года. В ноябре 2021 года прокуратура установила наличие в клипе пропаганды ЛГБТ, передав иск в суд, где впоследствии и было принято решение о блокировке. Ожидается, что видеоролик будет официально заблокирован в ближайшие дни.

Напомним, что Алёна Швец занимается музыкальным творчеством с 2017 года. За свою карьеру певица успела выпустить шесть альбомов и три мини-альбома.

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