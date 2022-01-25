Абу-Даби, 25 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) высоко оценили поддержку России в свете недавних нападений на гражданские объекты в стране, предпринятые йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 января на сайте МИД ОАЭ.

Prime Minister's Office (India) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Позицию России, указано в заявлении, высоко оценил министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Позиция Москвы была обозначена на последнем заседании Совета Безопасности ООН.

Также Аль Нахайян в разговоре с Лавровым приветствовал прочные, стратегические, партнёрские и дружественные отношения, установившиеся между семью эмиратами и Москвой, а также стремление обеих стран укреплять их в разных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 января в ОАЭ перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Абу-Даби. Ранее в январе мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию ОАЭ с применением беспилотников и баллистических ракет.

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