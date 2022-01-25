Москва, , 15:35 — REGNUM Российский рэпер Blago White (Владислав Померанцев) стал участником нового выпуска музыкальной программы Toaster Live. Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта Toaster 25 января.

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В рамках выступления музыкант исполнил свою композицию под названием FWUS. Эта же песня вошла в его недавний альбом под названием Krasavchik.

Напомним, что 19 ноября 2021 года Blago White выпустил свою новую пластинку под названием Krasavchik. В проект вошли семь песен, включая совместную работу с Yanix (Янис Бадуров).

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