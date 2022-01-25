Улан-Удэ, 25 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Учёные в Бурятии дешифровали около 500 страниц древних тибетских рукописей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, работа была проведена с помощью искусственного интеллекта.

Министерство образования и науки Бурятии Тибетские рукописи

Точность проведённой таким образом дешифровки составляет 94%. Всего в центре восточных рукописей института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН находятся около 100 тыс. единиц рукописных текстов.

«Наши учёные надеются, что в будущем машинное обучение обеспечит более точное прочтение древних текстов и даже даст возможность перевести рукописи на русский язык. Это первый в мире опыт дешифровки тибетских текстов», — отметил директор института Борис Базаров.

По словам председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, на втором этапе проекта учёные попытаются прочитать публикации на старомонгольском языке. Как выяснилось, после перехода Бурятии на кириллицу, большое количество материалов об истории республики и соседней Монголии стали нечитаемыми.