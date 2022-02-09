Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на 25 января достигло 354 788 076. С начала эпидемии в мире от последствий ковида скончался 5 604 501 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Первое место по числу заражений занимают США, где выявлено 71 709 180 инфицированных COVID-19. Новый штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется. Часть ученых полагает, что такие массовые заражения и более легкое течение болезни помогут свести эпидемию к сезонному заболеванию. Подробности о развитии ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15:33 25.01.2022 25 января 2022 года исполняется ровно два года с тех пор, как в Австралии был подтвержден первый случай заражения SARS-CoV-2. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Брэд Хаззард, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: Жителей Австралии призвали «пойти и сделать себе бустер»

15:33 25.01.2022 25 января министерство здравоохранения Виктории зафиксировало наибольшее количество ежедневных смертей от COVID-19 со времени второй волны коронавируса в 2020 году. Так, за последние сутки от заболевания скончались еще 29 человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава местного минздрава Мартин Фоули, передает телеканал Nine News. Подробности в материале:В австралийской Виктории за сутки скончались 29 пациентов с COVID-19

15:34 25.01.2022 Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии рекомендует не переводить школы на дистанционное обучение как можно дольше. Об этом 25 января на брифинге заявил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии призвали не спешить переводить школы на дистанционное обучение

15:34 25.01.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4878 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили почти 5000 носителей коронавируса

15:35 25.01.2022 За неделю выявлено 1559 случаев повторного заражения коронавирусом, что на 25% больше, чем на позапрошлой неделе. За период с 17 по 23 января умерли 97 пациентов с COVID-19, что на 76,4% больше, чем на позапрошлой неделе. Полностью вакцинирована от коронавируса 841 тысяча граждан страны, при этом 122,7 тысячи граждан получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Читайте также: В Северной Македонии выросло число повторных заражений коронавирусом

15:39 25.01.2022 24 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 251, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб 21 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее:В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 21 человека

15:43 25.01.2022 Темпы распространения коронавируса в Казахстане, согласно прогнозу минздрава республики, продолжат расти до середины февраля. Об этом 25 января на брифинге сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Читайте подробнее: В минздраве Казахстана спрогнозировали пик новой волны пандемии

15:55 25.01.2022 Стремительный рост темпов распространения коронавируса в Грузии не вызвал аналогичного всплеска по числу пациентов в ковид-госпиталях. Об этом 25 января заявила замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния на брифинге. Читайте подробнее: Минздрав Грузии: «Омикрон» не привёл к резкому росту числа госпитализаций

16:09 25.01.2022 Белоруссии нужна мощная база для производства вакцин. Об этом 25 января заявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с докладом на совещании с делегацией учёных постсоветской республики. Об этом: Лукашенко снова заговорил о создании белорусских вакцин

16:16 25.01.2022 По состоянию на 25 января 2022 года, на полном или частичном дистанционном обучении находится около 40% всех общеобразовательных школ Эстонии. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства образования и науки. Об этом: 40% школ Эстонии работает дистанционно

16:22 25.01.2022 Во вторник, 25 января, в парламенте Эстонии (Рийгикогу) состоится первое чтение законопроекта, предусматривающего создание фонда компенсации ущерба от вакцинации. Об этом сообщила парламентская фракция Центристской партии. Подробности в материале: Парламент Эстонии обсудит создание фонда компенсации ущерба от вакцинации

16:30 25.01.2022 В грузинских клиниках и лабораториях сложилась крайне тяжёлая обстановка, сообщает 25 января грузинский телеканал «Мтавари архи». Читайте подробнее: Ситуация в медицинских учреждениях Грузии приближается к критической

16:36 25.01.2022 Более 71% респондентов опроса, проведенного эстонской фирмой Norstat, считают, что стоит вернуться к экспресс-тестам на наличие коронавируса SARS-CoV-2 в качестве справок для участия в общественной жизни. Об этом сообщил заказчик опроса — Институт общественных исследований Эстонии. Подробности в материале: В Эстонии просят вернуть экспресс-тесты для посещения мероприятий

16:40 25.01.2022 Министерство здравоохранения Польши 25 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 36 995 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 252 человека. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 36995 случаев заражения SARS-CoV-2

17:11 25.01.2022 С 27 января в Польше в аптеках можно будет бесплатно проводить тесты на наличие коронавируса. Расходы будут оплачены Национальным фондом здравоохранения штата, а тестирование будет проводиться без направления врача. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. Министр уточнил, что каждая аптека, желающая стать участником программы общего бесплатного тестирования, должна иметь отдельное помещение для проведения процедуры, а персонал должен быть обучен проводить тесты. Об этом: В Польше в аптеках начнут тестировать на COVID-19

17:58 25.01.2022 Румыния получила 100 тысяч вакцин от коронавируса, разработанных фармацевтической компанией Pfizer для инъекций детям в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 25 января пишет бухарестское издание Romania Libera. Читайте также: В Румынию доставлены 100 тысяч доз «детских» вакцин Pfizer

18:21 25.01.2022 За последние сутки в Болгарии зафиксировано 11 049 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным показателем с момента объявления карантинных мер в стране в середине 2021 года. Об этом 25 января сообщает софийская газета Сега. Об этом: В Болгарии зарегистрирован рекордный рост заболеваемости COVID-19

18:50 25.01.2022 Правительство Киргизии ввело шестимесячный запрет экспорта лекарств и медицинских изделий. Об этом: В Киргизии из-за пандемии коронавируса запретили экспорт лекарств

18:59 25.01.2022 Россия отменяет карантин для прибывающих из стран Южной Африки, введённый в декабре 2021 года из-за распространения штамма «Омикрон». Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Читайте подробнее: Россия отменяет карантин для прибывающих из Южной Африки

19:05 25.01.2022 Для всех, кто приедет в Норвегию, с завтрашнего дня, 26 января, отменяется ранее действовавший из-за COVID-19 карантин, сообщили 25 января в пресс-службе правительства страны. Читайте подробнее: Власти Норвегии отменяют карантин для приезжих

19:19 25.01.2022 Власти Румынии не намерены ужесточать действующие карантинные меры в контексте пандемии COVID-19 и вводить соответствующую обязательную вакцинацию для жителей страны. Об этом 25 января сообщает «Румынское телевидение». Об этом: Румыния отказалась вводить режим обязательной вакцинации от COVID-19

19:53 25.01.2022 С 20 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 19. Данные 25 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 19 человек

20:18 25.01.2022 С февраля 2022 года по всей территории Евросоюза вступают в силу новые рекомендации и подзаконный акт, вносящие кардинальные поправки в положение о цифровых сертификатах. Об этом сообщило представительство ЕС в Латвии со ссылкой на решение Совета ЕС. Читайте также: В ЕС вводятся новые правила перемещения

20:43 25.01.2022 В Черногории 62,7 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,6 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории двумя дозами привили 60,6% взрослого населения

21:47 25.01.2022 По данным навечер вторника, 25 января, в Италии умерли144 343человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на468(днем ранее — на352), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на186 740(днем ранее — на77 796). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 212 621 — около 17% населения страны. В настоящее время заражены2 689 166человек (на25 049 меньше, чем днем ранее). После нескольких недель роста этот показатель снижается второй день подряд. Подробности в материале: Число заражённых коронавирусом в Италии снижается второй день подряд

22:04 25.01.2022 Греция подтвердила 17 409 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 25 января. Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 98 случаев смерти. Сутками ранее сообщалось про 19 075 заражений и 111 смертей. Читайте подробнее: В Греции коронавирус выявлен еще у 17 тыс. человек

22:16 25.01.2022 Номерки, взятые для проведения вакцинации против коронавируса на среду, 26 января, отменены в ряде регионов Греции. Об этом сообщает AMNA 25 января. Подробности в материале: В Греции из-за бури отменены номерки на прививку против коронавируса

22:42 25.01.2022 Статистика свидетельствует о том, что эпидемия коронавируса в Италии идет на спад, полагают главы регионов страны, передает Ansa во вторник, 25 января. При этом COVID-бюрократия в виде многочисленных правил, ограничений и протоколов лишь ухудшается и усложняется, считают губернаторы. Настало время для «упрощения и нормализации» — с таким призывом главы регионов намерены обратиться к правительству на ближайшей рабочей встрече 2 февраля. Об этом: Губернаторы Италии: эпидемия отступает, но COVID-бюрократия лишь ухудшается

22:46 25.01.2022 В мире за последние сутки зарегистрировано 2 158 785 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6189 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 2,1 миллиона случаев COVID-19

22:50 25.01.2022 За последние сутки в Черногории от ковида скончались шесть человек, зарегистрирован 1121 новый случай заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Об этом: За сутки в Черногории от ковида умерли шесть человек

22:53 25.01.2022 Палата реанимации. minzdrav.gov.ru

01:07 26.01.2022 В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 16 033 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба управления здравоохранения страны. Читайте также: В Бангладеш за сутки выявили свыше 16 тыс. носителей коронавируса

01:07 26.01.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 186 266 случаев заражения, не считая сербского населения края, 161 726 пациентов излечились, 3002 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека. Читайте также: В Косово за сутки выявили 2707 носителей коронавируса

01:26 26.01.2022 Партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в размере 100 тысяч доз была передана Россией в качестве гуманитарной помощи Бенину, 25 января сообщили в пресс-службе посольства РФ в этой африканской республике. Об этом: Россия передала в дар Бенину партию вакцины «Спутник Лайт»

01:36 26.01.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 251 015 случаев заражения коронавирусом, 224 193 человека излечились, скончались 3317 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 123 пациента. Об этом: В Албании за сутки выявили 2156 носителей коронавируса

01:36 26.01.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 259 328 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8266, 230 206 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 956 — за новогодние праздники оно удвоилось; скончались около ста пациентов. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 2341 носителя коронавируса

02:46 26.01.2022 В Чили общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные чилийского министерства здравоохранения. Читайте также: В Чили число зараженных коронавирусом превысило 2 млн

04:08 26.01.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее рекордно выросла заболеваемость COVID-19

04:45 26.01.2022 За прошедшую неделю в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 21 млн человек, что превышает показатель предыдущей недели на 14% и является новым максимумом с начала пандемии. Об этом в ночь на 26 января сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: В мире обновился недельный максимум по числу заболевших COVID-19

05:18 26.01.2022 В Малайзии за прошедшие сутки выявили 4066 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Малайзии за сутки выявили свыше 4 тыс. носителей коронавируса

05:32 26.01.2022 Школы и детские сады в Гагрском районе Абхазии приостановили работу до 1 февраля 2022 года. Читайте также: В Гагрском районе Абхазии закрыли школы и детские сады

05:49 26.01.2022 Информацию, касающуюся изучения эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передадут Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) власти Аргентины в соответствии с поступившим от организации запросом. Об этом 25 января заявила аргентинский министр здравоохранения Карла Виссотти в эфире радиостанции Red. Читайте также: Аргентина передаст ВОЗ информацию об эффективности «Спутника V»

05:57 26.01.2022 Премьер-министр Перу заразилась коронавирусом и находится на самоизоляции. Отмечается, что глава правительства Перу была привита от коронавируса, в том числе бустерной дозой вакцины. Читайте подробнее: Премьер-министр Перу заразилась коронавирусом

06:23 26.01.2022 В Бразилии за прошедшие сутки скончались 487 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки скончались 487 пациентов с коронавирусом

06:25 26.01.2022 Вакцина Spikevax от COVID-19, разработанная американской фармкоманией Moderna, одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для прививок среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 25 января сообщило агентство Reuters. Об этом: В ЕС одобрили использование вакцины Moderna для подростков от 12 до 17 лет

06:44 26.01.2022 Испытания турецкого препарата от коронавирусной инфекции Turkovac в качестве бустерной вакцины после полной вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech начались в Турции. Об этом 25 января сообщило издание Hürriyet со ссылкой на координатора исследования, главного врача городской больницы Анкары Ихсана Атеша. Читайте также: Турция испытает свой препарат от COVID-19 в качестве бустерной вакцины

07:05 26.01.2022 В Пекине среди прибывших на Олимпиаду лиц было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Китае среди прибывших на Олимпиаду выявили 13 заражённых коронавирусом

07:14 26.01.2022 В Германии вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки — более 164 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха. Читайте также: Германия обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

07:21 26.01.2022 Клинические испытания своей новой вакцины против заболевания COVID-19, вызываемого штаммом «Омикрон», начала американская компания Pfizer. Об этом 25 января сообщил на своем сайте ее партнер — немецкая фирма BioNTech. Подробности в материале: Компания Pfizer начала клинические испытания вакцины от штамма «Омикрон»

07:21 26.01.2022 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 15 связаны с заражением штаммом «Омикрон», сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили 15 зараженных штаммом «Омикрон»

08:04 26.01.2022 В Грузии нужно прекратить массовое тестирование на коронавирус без необходимости. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), главный иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте подробнее: Главный иммунолог Грузии выступил против массовых тестов на коронавирус

08:06 26.01.2022 В Молдавии в течение суток 25 января в ходе 18 267 исследований выявили 5138 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили «рекордное» число носителей коронавируса

08:08 26.01.2022 Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов назвали восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон». Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Cell Research. Подробности в материале: Ученые назвали восемь эффективных препаратов для борьбы с «Омикроном»

08:19 26.01.2022 В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ). Читайте подробнее: МВФ понизил темпы роста экономики Южной Кореи на 2022 год

08:24 26.01.2022 В Азербайджане медики в течение 25 января выявили 2468 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 525 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили более 2400 случаев заражения коронавирусом

08:27 26.01.2022 В палате ковидного госпиталя minzdrav.gov.ru

08:29 26.01.2022 25 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 274, причем 23 иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 23 человек

08:35 26.01.2022 Симптомы, характерные для COVID-19, в Грузии будут основанием для того, чтобы признать человека заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Об этом: Жителей Грузии будут признавать переболевшими COVID-19 без ПЦР-тестов

08:36 26.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили 160 случаев заражения коронавирусом

08:37 26.01.2022 477 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 января в ходе 1036 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили ещё более 470 носителей коронавируса

08:47 26.01.2022 25 января министерство здравоохранения Ирана запустило программу вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 9 до 12 лет, заявил глава управления по связям с общественностью. Об этом сообщает иранское агентство IRNA. Читайте также: Иран запускает программу вакцинации детей в возрасте от 9 до 12 лет

08:51 26.01.2022 Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о смягчении антиковидных мер в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Подробности в материале: В Абхазии к выборам смягчили антиковидные меры

09:23 26.01.2022 Из-за заражения коронавирусом британский певец Элтон Джон перенес ряд своих концертов, которые должны были состояться в США. Он сообщил об этом 26 января на своей странице в соцсети Instagram. Читайте подробнее: Певец Элтон Джон заразился коронавирусом

09:43 26.01.2022 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 164 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили 164 тыс. носителей коронавируса

09:54 26.01.2022 В ходе 2410 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 663 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 660 случаев заражения коронавирусом

09:54 26.01.2022 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили свыше 370 носителей коронавируса

10:02 26.01.2022 В рамках начавшейся 26 января программы вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет в Румынии открылись около 200 специальных медицинских пунктов по всей стране. Об этом 26 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Об этом: В Румынии открыли 200 специальных пунктов для вакцинации детей

10:14 26.01.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 78 172 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 530 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 января обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки снова выявили «рекордное» число носителей коронавируса

10:46 26.01.2022 За минувшие сутки в Болгарии выявили 12 399 случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 26 января передает БНР. Согласно официальной информации, в стране от COVID-19 скончались 73 человека. Абсолютное большинство заболевших граждан не были вакцинированы. Читайте также: В Болгарии за сутки выявили 12399 случаев заражения коронавирусом

10:48 26.01.2022 Каталония сделала еще один шаг по сокращению коронавирусных ограничений и отменила с 28 января ограничение, касающееся собраний людей численностью до 10 человек. Об этом пишет агентство EFE. Сообщается, что такое послабление поможет ресторанам и культурным мероприятиям. При этом отмечается, что ночные заведения останутся закрытыми, однако власти надеются, что они откроются в ближайшие недели. Об этом: В Каталонии отменили часть коронавирусных ограничений

11:16 26.01.2022 В Армении за последние сутки медики провели 7721 исследование на коронавирус, в 1931 случае был положительный результат. Об этом 26 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 1900 случаев заражения коронавирусом

11:26 26.01.2022 В Индонезии увеличилось число носителей штамма «Омикрон», сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии выявили 1766 носителей штамма «Омикрон»

11:27 26.01.2022 Врачи Центральной хирургической клиники Бухареста Witting приостановили плановые операции и прием новых пациентов из-за вспышки в стенах учреждения коронавируса. Об этом 26 января сообщает бухарестский телеканал Digi24. Читайте также: В Центральной клинике Бухареста приостановили плановые операции

11:27 26.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9046 человек. Об этом 26 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 25,7 млн жителей Южной Кореи

11:28 26.01.2022 За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 24,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 24 тыс. носителей коронавируса

11:31 26.01.2022 Сразу несколько групп болгарских народных депутатов прошли в зал заседания Народного собрания (парламента) Болгарии, отказавшись предъявлять так называемый «Зеленый сертификат» (документ о вакцинации от COVID-19 или справку об отсутствии соответствующего заболевания). Об этом 26 января сообщает БТВ. Читайте также: Парламентарии в Болгарии игнорируют новые карантинные правила — БТВ

11:46 26.01.2022 Тест на коронавирус премьер-министра Армении Никола Пашиняна показал положительный результат. Об этом 26 января сообщает пресс-служба главы армянского правительства. Читайте подробнее: Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом

11:51 26.01.2022 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский написал на странице в соцсети Twitter, что в стране сокращаются сроки карантина для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом. Так, ранее контактировавший с инфицированным коронавирусом человек должен был изолироваться на 10 дней, а с 1 февраля этот срок будет сокращен до 7 дней. Читайте также: Глава минздрава Польши объявил о сокращении сроков карантина

12:13 26.01.2022 Врач в палате реанимации. [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:32 26.01.2022 Эстонии следует подготовиться к отмене коронавирусных сертификатов внутри страны, хотя произойдет это не в ближайшее время. Об этом спикер парламента и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в социальной сети Facebook. «Мы должны начать серьезную подготовку к тому, что внутри страны коронавирусные справки будут отменены. В одночасье этого не случится, это займет время. Но, по моему мнению, нам следует двигаться в этом направлении», — заявил он. Читайте подробнее: Спикер парламента Эстонии призвал готовиться к отмене ковид-сертификатов

12:33 26.01.2022 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство как можно скорее принять меры для обуздания распространения штамма «Омикрон» после того, как ежедневное число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 13 000. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна. Подробности в материале: Глава Южной Кореи отреагировал на рост заболеваемости COVID-19

12:33 26.01.2022 Эпидемия коронавируса тяжело сказалась на психике детей, это следует из отчета израильского Совета по правам ребенка, который обнародован 25 января. В отчете приведены данные за 2020 и 2021 годы. Подробности в материале: В Израиле обнародовали данные о влиянии пандемии на психику детей

12:41 26.01.2022 В Румынии число граждан, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, превысило показатель в 34 000 человек, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Об этом 26 января сообщает румынский телевизионный канал Digi24. Согласно официальной информации, большинство из госпитализированных в местные клиники пациентов не были вакцинированы, оставшиеся на амбулаторном лечении лица взяты под надзор участковых врачей. Сообщается о 94 летальных исходах. Об этом: В Румынии за сутки от COVID-19 скончались 94 человека

12:45 26.01.2022 Штамм коронавируса «Омикрон» может сохраняться на коже человека в течение 21,1 часа. К такому выводу пришли сотрудники Университета медицины префектуры Киото, расположенной на западе Японии, передает сингапурская газета The Straits Times. Читайте также: В Японии выяснили, что «Омикрон» может сохраняться на коже дольше 21 часа

12:45 26.01.2022 Слишком сильные ограничения сейчас не будут эффективными, как это было в самом начале эпидемии. Об этом гостелевидению страны LTV заявил эпидемиолог, специалист проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский. Подробности в материале: Врачи и эпидемиологи Латвии против ужесточения ковид-ограничений

13:13 26.01.2022 За последние сутки в Квинсленде (северо-восток Австралии) зарегистрирован 13 951 новый случай COVID-19 и еще девять смертей в результате заболевания. Однако, представляя актуальную статистику в ходе пресс-конференции, премьер-министр штата Анастейша Палащук была поражена не очередным всплеском коронавируса, а новостью от журналистов, что ее хотят арестовать. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Протестующие призвали арестовать премьер-министра австралийского Квинсленда

13:19 26.01.2022 Нынешняя волна распространения «Омикрона» угрожает окончательно разорить австралийские бизнесы, которые попали в крайне затруднительное положение. Эффект идеального шторма был достигнут из-за нехватки персонала, нарушенных цепочек поставок и серьезного спада в объемах торговли. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии бизнесмены терпят убытки из-за «Омикрона»

13:31 26.01.2022 Внедренную в Эстонии систему ПЦР-тестов на коронавирус следует пересмотреть, поэтому что сохранение ее в прежнем виде утратило всякий смысл. Об этом руководитель консультирующего правительство страны Научного совета Тойво Майметс заявил в эфире гостелевидения ETV. Подробности в материале: Глава научного совета Эстонии: не вижу никакого смысла в ПЦР-тестах

13:45 26.01.2022 Распространение в Грузии штамма коронавируса «Омикрон» не вызвало роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом заявил 26 января журналистам министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Подробности в материале: «Омикрон» не увеличил в Грузии показатели госпитализации — минздрав

13:49 26.01.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7010 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии растет число носителей коронавируса

14:00 26.01.2022 В системе здравоохранения Грузии нет дефицита тестов на коронавирус. Об этом заявил 26 января журналистам министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Читайте также: Минздрав Грузии отреагировал на сообщения о дефиците тестов на коронавирус

14:00 26.01.2022 Глава испанского автономного города Мелилья Эдуардо де Кастро отменил свои планы после того, как ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter. По словам испанского чиновника, он чувствует себя хорошо. Читайте подробнее: Глава испанской Мелильи заразился коронавирусом

14:10 26.01.2022 Положительный результат показал тест на коронавирус бобслеиста олимпийской сборной России Василия Кондратенко. Об этом 26 января рассказал сам спортсмен. Читайте подробнее: Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился COVID-19

14:22 26.01.2022 Министерство здравоохранения Польши 26 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 53 420 новых случаев заражения коронавирусом. Указано, что это рекордный показатель с начала пандемии в республике. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 276 человек. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 53 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:25 26.01.2022 Роспотребнадзор: в мире по состоянию на 26.01.2022 зарегистрировано 358 134 510 подтверждённых случаевзаражения коронавирусом (прирост за сутки — 3 880 846 случаев; 1,10%).

14:26 26.01.2022 26 января в Южной Корее ввели новую систему диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее ввели новую систему реагирования на коронавирус

14:44 26.01.2022 В Израиле подтверждены 76 017 заражений коронавирусом за сутки, 25 января, сообщает минздрав. Накануне сообщалось про 83 613 заражений, еще днем ранее про 83 663. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили более 76 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:47 26.01.2022 После начала новой волны распространения коронавируса в Азербайджане в стране резко выросло число выявляемых носителей SARS-CoV-2, но это не привело к росту пациентов в ковид-госпиталях. Об этом 26 января заявил журналистам инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов. Читайте подробнее: В Азербайджане сообщили об особенностях волны распространения «Омикрона»

15:12 26.01.2022 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 398 тестов на коронавирус, из которых 146 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 26 января сообщила агентству «Рес». Читайте также: В Южной Осетии выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

15:28 26.01.2022 COVID-19 больше не будет считаться социально опасным заболеванием в Дании с 1 февраля. Об этом 26 января сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Дании снимут все ограничения по коронавирусу

15:38 26.01.2022 За прошедшие 24 часа в Японии было выявлено 71 633 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 января сообщает телеканал NHK. Подробности в материале: В Японии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

15:43 26.01.2022 Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 26 января полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 125 673 513 человек, сообщает Kompas. Читайте также: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 125,6 млн человек

15:44 26.01.2022 В связи с «чрезвычайно высоким распространением инфекции» карантинные ограничения в Швеции продлеваются на две недели. Об этом сообщила министр социальных дел Лена Халленгрен на пресс-конференции 26 января, передает новостной портал Omni. Подробности в материале: В Швеции продлили ограничения по коронавирусу

15:47 26.01.2022 Похоже, что не все бизнесмены в Швеции добросовестно отнеслись к получению финансовой поддержки со стороны государства, поскольку в настоящее время Шведское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями ведет сотни дел, связанных с незаконным получением ковид-выплат. Об этом 26 января сообщила радиостанция Ekot. Читайте подробнее: В Швеции завели сотни дел по факту мошенничества с ковид-выплатами

15:52 26.01.2022 Коронавирус вскоре должен «ослабеть», после чего пандемия завершится. Такое предположение сделал инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов в беседе с журналистами. Читайте также: В минздраве Азербайджана спрогнозировали скорое завершение пандемии

16:07 26.01.2022 Завод по выпуску российских препаратов для вакцинации от COVID-19 в Киргизии до сих пор не обустроили и не запустили потому, что власти Киргизии не проявляют инициативу в этом направлении. Читайте также: «Россия не будет навязываться» — Онищенко о сотрудничестве РФ с Киргизией

16:34 26.01.2022 В уезде Ботошани на северо-востоке Румынии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась трехмесячная девочка. Об этом 26 января сообщило «Румынское телевидение». Об этом: В Румынии от COVID-19 умер трехмесячный ребенок

16:43 26.01.2022 13% родителей израильских школьников сообщили, что в 2021 году их дети пропустили половину и более уроков, которые проходили в онлайн-формате. Об этом говорится в отчете израильского Совета по правам ребенка, который обнародован 25 января. Читайте подробнее: Родители в Израиле рассказали о дистанционном обучении во время пандемии

17:38 26.01.2022 Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США. (сс) Navy Medicine

17:45 26.01.2022 Министерство здравоохранения Румынии выступило с заявлением, в котором призвало сограждан не поддаваться панике в контексте резкого роста числа заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24. Подробности в материале: Минздрав Румынии призывает «не паниковать» из-за роста пандемии

17:45 26.01.2022 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 75. Данная информация была опубликована 26 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 75 человек

17:47 26.01.2022 Невозможно точно сказать, какое влияние оказывают меры на обширное распространение коронавирусной инфекции, которое в настоящее время наблюдается в Швеции. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявила генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл. Читайте подробнее: Власти Швеции не могут оценить эффективность мер против коронавируса

18:16 26.01.2022 В связи с увеличением числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» немецкие депутаты обсудят возможность введения в Германии обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Deutsche Welle. Читайте также: Немецкие депутаты проведут дебаты по вопросу обязательной вакцинации

18:23 26.01.2022 Австрийские власти, несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в стране, приняли решение об отмене режима самоизоляции для непривитых граждан. Об этом: В Австрия отменяют режим самоизоляции для непривитых от COVID-19

18:53 26.01.2022 В столице Болгарии с 00:00 часов по местному времени 27 января вводятся дополнительные карантинные меры в связи с распространением COVID-19, пишет 26 января сообщает софийская газета «Монитор». Читайте также: В столице Болгарии вводятся новые ограничения в связи с COVID-19

19:07 26.01.2022 Вакцинация от коронавируса в Могилевской области. Министерство здравоохранения Республики Беларусь

19:54 26.01.2022 Рекордные показатели новых заболеваний коронавирусом в Латвии доживают последние деньки, в ближайшее время наступит заметный спад показателей. Об этом заявил латвийский журналист Григорий Антонов в материале «У «Омикрона» век недолог» на местном портале bb.lv. Читайте также: В Латвии ожидают спад числа новых заражений коронавирусом

20:33 26.01.2022 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

20:41 26.01.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 251 015 случаев заражения коронавирусом, 225 835 человек излечились, скончались 3323 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 127 пациентов. Читайте также: В Албании за сутки выявили 1562 носителя коронавируса

20:53 26.01.2022 В Германии за последние сутки зафиксировано 164 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило девять миллионов человек, сообщает Институт Роберта Коха (RKI). Читайте также: Число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии превысило девять миллионов

21:40 26.01.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 190 663 случая заражения, не считая сербского населения края, 162 333 пациента излечились, 3002 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили свыше 4 тысяч носителей коронавируса

21:41 26.01.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 261 347 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8285, 231 179 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 883 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 2019 носителей коронавируса

21:57 26.01.2022 Заразившиеся коронавирусом в Италии в среднем пропускают работу около месяца, сообщили в среду, 26 января, в национальном институте страхования несчастных случаев на работе. По подсчетам экспертов института, за все время эпидемии на рабочих местах заразились коронавирусом около 190 тысяч человек — около 3% от общего числа зараженных. Подробности в материале: В Италии заражённые коронавирусом пропускают на работе по месяцу

22:07 26.01.2022 В мире за последние сутки зарегистрирован 3 849 131 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 9222 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 3,8 миллиона случаев COVID-19

22:16 26.01.2022 Средний возраст погибших носителей коронавируса в Италии составляет 80 лет, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения в среду, 26 января. В случае с гражданами, привитыми от коронавируса и впоследствии скончавшимися, средний возраст — еще выше, добавили эксперты. Об этом: Средний возраст умерших носителей коронавируса в Италии составил 80 лет

22:48 26.01.2022 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость представила общественности заместитель Конюфцы Саранда Богуевци. Именно она исполняла обязанности Конюфцы на парламентском заседании 26 января. Читайте подробнее: Спикер парламента Косово заразился коронавирусом

22:55 26.01.2022 Вакцина против коронавируса Janssen. (сс) U.S. Department of State

23:09 26.01.2022 Не обязаны уходить на самоизоляцию после контакта с зараженными те, кто уже вакцинировался двумя или тремя дозами вакцины или переболел COVID-19 не ранее, чем полгода назад. Читайте подробнее: В Северной Македонии сократили период изоляции для больных COVID-19

00:10 27.01.2022 В Грузии резко увеличилось число выявленных случаев коронавируса, сообщает 26 января грузинский телеканал «Рустави 2». Читайте также: Заболеваемость коронавирусом в Грузии бьёт рекорды

00:54 27.01.2022 В Словении за прошедшие сутки выявил 17 491 случай заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный с начала пандемии показатель по числу заболевших за одни сутки, сообщает словенский национальный институт здравоохранения. Подробности в материале: В Словении за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:24 27.01.2022 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 15 954 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили почти 16 тыс. носителей SARS-CoV-2

01:58 27.01.2022 Общее число инъекций вакцин от коронавирусной инфекции, которые были сделаны в мире, превысило 10 млрд. Об этом 26 января сообщило агентство Bloomberg. Читайте подробнее: В мире использовали более 10 млрд доз вакцин от COVID-19

02:19 27.01.2022 Ровенская область Украины возвращена в так называемую «красную» зону эпидемической опасности из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, 26 января сообщила на своем сайте Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций страны. Об этом: На Украине еще один регион вернули в «красную» зону из-за коронавируса

02:47 27.01.2022 Власти Туниса распорядились продлить комендантский час в стране еще на две недели для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении тунисского правительства. Читайте подробнее: В Тунисе продлили ограничения по COVID-19 еще на две недели

04:20 27.01.2022 В Южной Корее впервые с начала пандемии выявили 14 518 зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки впервые выявили свыше 14 тыс. носителей коронавируса

05:07 27.01.2022 Адаптированная к штамму коронавируса «Омикрон» вакцина компании Moderna будет готова осенью текущего года. Об этом: Компания Moderna начала вторую фазу исследований вакцины против «Омикрона»

06:26 27.01.2022 Объединенные Арабские Эмираты направили партию из миллиона доз российской вакцины «Спутник V» в палестинский сектор Газа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава. Читайте также: ОАЭ направили в сектор Газа миллион доз российской вакцины против COVID-19

06:31 27.01.2022 Не менее 23 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Пекине среди тех, кто прибыл на зимние Олимпийские игры, которые вскоре пройдут в городе. Об этом 27 января сообщил на своем сайте оргкомитет соревнований. Читайте подробнее: В Пекине выявили 23 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

07:06 27.01.2022 Палата реанимации в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

07:48 27.01.2022 Министерство здравоохранения Фиджи зафиксировало смерть еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: На Фиджи число умерших с COVID-19 пациентов приблизилось к ста

07:57 27.01.2022 В Азербайджане медики в течение 26 января выявили 3192 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 544 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили почти 3200 случаев заражения коронавирусом

08:07 27.01.2022 В министерстве здравоохранения Грузии рассматривают возможность начать прививать от COVID-19 детей с девяти лет. Об этом сообщила замглавы минздрава республики Тамар Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Подробности в материале: В Грузии могут начать прививать от COVID-19 детей с девяти лет

08:10 27.01.2022 В Абхазии в течение суток 26 января в ходе 1036 исследований выявили 583 случая заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили «рекордное» число носителей коронавируса

08:19 27.01.2022 В Молдавии в течение суток 26 января в ходе 19 808 исследований выявили 6199 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили «рекордное» число носителей коронавируса

08:42 27.01.2022 Варшава передала миллион доз вакцин от COVID-19 афганским беженцам в Иране. Об этом сообщается 26 января на странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter. «Темпы вакцинации в Польше в последние полгода снижены. При этом доз вакцин у нас остается много. Закупленные излишки мы передаем на гуманитарные цели», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Польша передала партию вакцин от COVID-19 для беженцев в Иране

08:50 27.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи выявили 104 случая заражения коронавирусом

08:54 27.01.2022 Мэр Сухума Беслан Эшба распорядился закрыть с 27 января все школы столицы на карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы города. Читайте подробнее: В Сухуме все школы закрыли на карантин

09:18 27.01.2022 В домах-интернатах Тюменской области усилены антиковидные меры. Стационарные организации социального обслуживания региона вернулись к режиму полной изоляции, сообщает пресс-служба областного департамента социального развития. Читайте также: Тюменские дома-интернаты перешли на закрытый режим работы

09:53 27.01.2022 За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 32,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 32 тыс. носителей коронавируса

10:07 27.01.2022 Дистанционное обучение в начальной и средней школе Польши в связи с пандемией коронавируса будет введено во всех школах с понедельника, 31 января. Соответствующее решение министерства образования страны было опубликовано в Journal of Laws. Решение касается учащихся 1−10-х классов начальной и средней школы, а также учреждений дополнительного образования и центров профессионального обучения. Однако для учащихся 8-х классов и выпускников средней школы, как и для студентов, сдающих дипломный экзамен, в учреждениях образования могут быть организованы очные консультации. Читайте также: Школы в Польше переходят на дистанционное обучение

10:14 27.01.2022 Агентство общественного здравоохранения Франции обнародовало данные о зарегистрированных за сутки случаях заражения коронавирусом, передает BFM TV. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили 428 тысяч носителей коронавируса

10:16 27.01.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 73 250 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 484 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 27 января обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 17500 носителей коронавируса

10:22 27.01.2022 Больничная палата в клинике Доминиканы [presidencia.gob.do]

11:05 27.01.2022 В ходе 2710 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 940 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 900 случаев заражения коронавирусом

11:17 27.01.2022 Официальный прием в честь Дня Вооруженных сил (ВС) Армении, намеченный на 28 января, был отложен из-за того, что глава Генштаба республики, генерал-лейтенант Артак Давтян, а также ряд других высокопоставленных представителей ВС страны заразились коронавирусом. Об этом 27 января сообщает армянский Общественный телеканал со ссылкой на источники. Об этом: Глава Генерального штаба Армении заразился коронавирусом

12:01 27.01.2022 Учреждения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа получили один миллион доз вакцины «Спутник V», поставленной в составе партии гуманитарной помощи из ОАЭ. Об этом 27 января сообщает информационное агентство Quds. Читайте подробнее: ОАЭ передали Палестине один миллион доз вакцины «Спутник V»

12:11 27.01.2022 Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число носителей штамма «Омикрон» выросло, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили почти 2000 носителей штамма «Омикрон»

12:15 27.01.2022 Власти автономного сообщества Мадрид начнут рассылку более 330 000 SMS-сообщений с призывом ревакцинироваться к группе населения в возрасте от 60 до 69 лет. Об этом пишет агентство EFE. Рассылка также коснётся пациентов с факторами риска, которые еще не получили третью дозу вакцины. Читайте подробнее: Мадрид разошлёт более 330 тысяч SMS с призывом к ревакцинации

12:22 27.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8393 человека. Об этом 27 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте также: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 26 млн жителей Южной Кореи

12:36 27.01.2022 Палата для больных COVID-19. Украина. (сс) Mstyslav Chernov

12:46 27.01.2022 «Международная» компания Meat & Livestock Australia, независимая организации по выработке стандартов на рынке животноводства в Австралии, снова оказалась в центре внимания после того, как в Перте появились билборды, критикующие закрытие премьер-министром Западной Австралии Марком Макгоуэном границ штата из-за распространения коронавируса. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Бизнесмены подшутили над премьер-министром Западной Австралии — Nine News

12:51 27.01.2022 Правительство Туниса приняло решение продлить введённые ранее карантинные меры для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает Babnet. Об этом: Власти Туниса ввели в стране комендантский час

12:53 27.01.2022 За последние сутки в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, зарегистрировано 13 755 случаев COVID-19 и еще 15 смертей в результате заболевания. Представляя новые данные на пресс-конференции, премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс заявил, что регион, «вероятно», достиг пика по числу заражений. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийской Виктории сообщили о возможном достижении пика коронавируса

12:59 27.01.2022 Греция подтвердила 17 960 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 26 января. С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 848 223 случая инфицирования. случаями. Об этом: В Греции умерли за день 115 ковид-пациентов

13:00 27.01.2022 Число новых случаев COVID-19 снова снизилось в Новом Южном Уэльсе после того, как за последние 24 часа в самом крупной штате Австралии у 17 316 человек было диагностировано заболевание. Об этом 27 января сообщили представители министерства здравоохранения штата на пресс-конференции в Сиднее, передает телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 17316 носителей SARS-CoV-2

13:20 27.01.2022 Предельная вместимость на Открытом чемпионате Австралии по теннису увеличилась до 65 процентов, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 в Виктории, где проходит турнир, снизилось. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Австралии увеличили заполняемость трибун на чемпионате по теннису

13:27 27.01.2022 Совет правительства Франции по вакцинации считает, что в настоящее время не требуются внедрения второй бустерной дозы вакцины против коронавируса, передает BFM TV. Читайте подробнее: Франция может отказаться от четвертой дозы вакцины против коронавируса

13:32 27.01.2022 За минувшие сутки в Румынии выявили 31 683 случая заражения коронавирусом, что свидетельствует о некотором снижении темпов распространения вируса. Об этом 27 января сообщает бухарестская газета Jurnalul. Об этом: В Румынии за сутки от COVID-19 скончались более 70 человек

13:55 27.01.2022 В столице Киргизии на карантин по коронавирусу полностью закрыты уже 24 школы и три детских сада. Читайте подробнее: В столице Киргизии растёт число закрывшихся на карантин школ и детсадов

14:16 27.01.2022 Произведённую в Казахстане вакцину от COVID-19 QazVac хотят закупать в 43 странах. Об этом 27 января заявил на коллегии министерства образования и науки заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов. Читайте также: Более 40 стран хотят закупать вакцину в Казахстане — вице-премьер

14:24 27.01.2022 Изготовление медицинских масок в Буэнос-Айресе. (сс) Ministerio de Cultura de la Nación

14:28 27.01.2022 Эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногороии доктор Адис Мартинович сообщил в эфире телевидения RTCG, что эпидемическая кривая в Черногории идет по нисходящей траектории. Он утверждает, что 75% умерших пациентов с ковидом не были вакцинированы. Об этом: В Черногории 75% умерших от ковида — невакцинированные

14:45 27.01.2022 В Армении за последние сутки медики провели 7407 исследований на коронавирус, из которых 2556 показало положительный результат. Об этом 27 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 2500 случаев заражения коронавирусом

14:47 27.01.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса

15:01 27.01.2022 Действующие до сих пор ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, нужно в Латвии сокращать, а ближе к марту 2022 года и вообще отменять. Такое решение готовы принять власти страны, считает известный публицист русской Латвии, журналист портала bb.lvАбик Элкин. Об этом: Власти Латвии «устали» от ковид-ограничений, и деньги закончились — мнение

15:28 27.01.2022 В Черногории третью дозу вакцины от коронавируса получили более 88,3 тысячи граждан. Первой дозой вакцины против коронавируса вакцинировано 62,7 процента взрослого населения, ревакцинировано 60,7 процента, сообщает институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории двумя дозами привили 60,7% взрослого населения

15:35 27.01.2022 Торжественный приём по случаю 30-летия создания Вооружённых сил Армении отложен из того, что у ряда представителей руководства армии выявили коронавирус. Об этом 27 января сообщает «Общественное телевидение». Читайте также: В Армении отложили торжества по случаю 30-летия создания армии

15:39 27.01.2022 За последние 24 часа в Польше по данным на 27 ноября зафиксировано 57 569 новых случаев заражений коронавирусом. За этот период с диагнозом COVID-19 в республике умерли 262 человека. Читайте подробнее: В Польше зафиксировано 57569 случаев заражения COVID-19 за сутки

15:39 27.01.2022 В ходе очередной пресс-конференции премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл раскритиковал поступок жительницы штата, арестованной по подозрению в мошенничестве при «прохождении» вакцинации от COVID-19. По данным полиции, женщина заплатила человеку, чтобы тот прошел вакцинацию от COVID-19 вместо нее. Об инциденте 27 января сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии женщина заплатила человеку за вакцинацию вместо неё

15:42 27.01.2022 В Израиле решено прививать четвертой дозой вакцины против коронавируса только лиц из группы риска, а также работающих в сферах, где повторная ревакцинация необходима. Об этом сообщают «Вести Израиль» 27 января. Подробности в материале: В Израиле определились с рекомендациями для четвёртой прививки от COVID-19

15:52 27.01.2022 Суд румынского города Констанца постановил оставить архиепископа (епархия района Мунтени и Добруджи на юго-востоке Румынии) Румынской православной церкви Феодосия под строгим карантином в связи с COVID-19, отклонив таким образом его апелляцию о праве проводить церковные службы. Об этом 27 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте также: В Румынии суд заставил скандального архиепископа соблюдать карантин

15:53 27.01.2022 Несколько миллионов норвежцев рискуют подцепить новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» в течение оставшейся части зимы и весны, однако в Норвегии все равно необходимо снять большую часть ограничений по коронавирусу. Об этом говорится в новой оценке рисков Агентства общественного здравоохранения Норвегии, о чем 27 января сообщил телеканал NRK. Подробности в материале: Медицинские власти Норвегии: «Лучше заразиться коронавирусом сейчас»

15:54 27.01.2022 86,6% шведов в возрасте старше двенадцати лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, 44% взрослого населения Швеции привиты третьей дозой. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции сообщила министр социальных дел Лена Халленгрен, пишет новостной портал Omni. Читайте подробнее: В Швеции сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

16:09 27.01.2022 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о трех случаях смерти из-за штамма «Омикрон», сообщает Kompas. Об этом: Минздрав Индонезии объявил о трёх случаях смерти из-за «Омикрона»

16:15 27.01.2022 Все школьные учителя в Абхазии, если они хотят работать, должны привиться от COVID-19 в течение двух недель. Об этом сообщил министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа агентству «Апсныпресс». Читайте подробнее: Учителям в Абхазии дали две недели, чтобы привиться COVID-19

16:44 27.01.2022 Термометрия в школе США. (сс) Dan Gaken

17:50 27.01.2022 ВОЗ рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране мира вакцинируют 70% населения.

18:18 27.01.2022 Вируснейтрализующая активность российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» более чем в два раза превышает показатели препарата Pfizer. Такие данные получены в результате сравнительного исследования, проведённого в Италии сотрудниками Института Спалланцани и команды учёных НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, сообщает РФПИ.

18:44 27.01.2022 Власти Эстонии решили продлить внутригосударственный срок действия ковид-сертификатов для несовершеннолетних, выданных на основании вакцинации. Об этом сообщил на пресс-конференции правительства министр здоровья и труда Танель Кийк. Читайте также: Действие ковид-сертификатов для детей в Эстонии продлено на полгода

18:50 27.01.2022 Визит инспекции ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в Россию запланирован на февраль.

18:53 27.01.2022 Заключенный экс-мэр Вентспилса (западная Латвия) Айварс Лембергс подал иск к Управлению мест заключения (IeVP) за недоступность поддерживающей ковид-вакцины. Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на адвоката Лембергса Мариса Грудулиса. Подробности в материале: Заключенный подал в суд Латвии за непредоставление вакцины в тюрьме

19:13 27.01.2022 В Японии новый рекорд по приросту числа инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 69 736 новых заболевших.

19:39 27.01.2022 Коллегия Верховного суда Румынии постановила считать санитарную маску на лице потенциального грабителя «возможным орудием преступления»: ее ношение правонарушителем в момент совершения злодеяния будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Об этом 27 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте также: В Румынии санитарные маски признаны «возможным орудием преступления»

19:49 27.01.2022 Финляндия продлила ограничения из-за ковида на границе до 14 февраля. Для въезжающих обязательно наличие сертификата о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании и отрицательный результат ПЦР-теста.

19:49 27.01.2022 Из-за распространения «Омикрона» в Бразилии отменили карнавалы в Рио и Сан-Паулу.

19:53 27.01.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 194 580 случаев заражения, не считая сербского населения края, 162 950 пациентов излечились, 3008 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 3917 носителей коронавируса

19:54 27.01.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 254 126 случаев заражения коронавирусом, 227 629 человек излечились, скончались 3329 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 136 пациентов. Об этом: В Албании за сутки выявили 1549 носителей коронавируса

20:25 27.01.2022 В ВОЗ решили, что вопрос о том, представляет ли обнаруженный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov риск для человека, требует дальнейшего изучения.

21:30 27.01.2022 Реанимация в Восточном Тиморе. (сс) Primeiro-Ministro. S.E. Taur Matan Ruak

21:51 27.01.2022 В Британии за последние сутки зафиксировано почти 97 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 января правительство страны. Заражение COVID-19 выявили у 96 871 человека, после чего общее число зарегистрированных случаев заражения составило в Британии 16 245 474. Читайте также: В Британии заявили о выявлении свыше 96 тыс. случаев COVID-19 за сутки

22:02 27.01.2022 В мире за последние сутки зарегистрировано 3 395 352 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 10 176 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 3,4 миллиона случаев COVID-19

22:18 27.01.2022 Уже более 100 человек, прибывших на Олимпиаду в Пекин, как оказалось, заболели COVID-19.

22:32 27.01.2022 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 10. Данная информация была опубликована 27 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались десять человек

22:33 27.01.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 263 206 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8312, 238 452 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 883 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 1861 носителя коронавируса

22:38 27.01.2022 По данным навечер четверга, 27 января, в Италии умерли145 159человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на389(днем ранее — на426), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на155 697(днем ранее — на167 206). Госпитализировано 21 498 человек, на 168 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 539 601 — более 17% населения страны. В настоящее время заражены2 706 453человека (на10 128 меньше, чем днем ранее). Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Италии достигло 145 тысяч

22:45 27.01.2022 Посетить отделения банков в Италии до 28 февраля можно будет только по предварительной записи, такое совместное решение приняли региональные власти и профильная бизнес-ассоциация в четверг, 27 января. Правило будет действовать на территории «красных» и «оранжевых» зон, то есть там, где наблюдается значительный рост числа выявляемых заражений коронавирусом. Кроме того, с 1 февраля для доступа в любые банковские отделения потребуется предъявлять так называемый антикоронавирусный сертификат. Читайте также: Из-за эпидемии банки Италии ограничили вход в отделения

22:53 27.01.2022 Четырежды привитая от коронавируса гражданка России, работающая в Сиене, в течение длительного времени не может получить так называемый «антикоронавирусный сертификат», передает Mediaset в четверг, 27 января. Преподавательница русского языка сделала две прививки «Спутником V» в России, а позднее (поскольку «Спутник» «не признается» Евросоюзом) — еще две прививки «Модерной» уже в Италии. Однако информация о ее вакцинации в системе так и не появилась. Уже около двух месяцев женщина вынуждена избегать всяких контактов и общественных пространств. «Я могу понять, что на миллионы привитых возможна одна ошибка, но не могу понять, почему нет никакого учреждения, где можно было бы ошибку исправить», — отметила пострадавшая. По данным местных властей, к которым обратилась и пострадавшая, и журналисты, причиной проблемы стала ошибка в регистрации информации о прививке, в ближайшее время ситуация должна нормализоваться. Читайте подробнее: Дважды привитая гражданка России не может получить COVID-паспорт в Италии

23:11 27.01.2022 Министерство здравоохранения Эквадора начало оценку возможности включения детей в возрасте до трех лет в национальный план вакцинации от COVID-19 в связи с ростом числа несовершеннолетних с респираторными заболеваниями. Об этом: Минздрав Эквадора думает о вакцинации младенцев до трёх лет

23:22 27.01.2022 Уже через несколько недель антикоронавирусные правила в Италии будут существенно изменены и смягчены, заявил в четверг, 27 января, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Высокая доля привитых и изменение в «поведении» самого вируса позволяют это сделать, отметил он. Предполагается, что речь идет о смягчении COVID-норм в отношении школ, а также об изменении сроков действия антикоронавирусных сертификатов. Об этом: Минздрав Италии обещает гражданам скорое возвращение к нормальной жизни

23:27 27.01.2022 В ближайшее время в Италии будет пересмотрена «цветовая» система антикоронавирусных ограничений, заявил в четверг, 27 января, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста. Перестанут существовать «промежуточные» желтые и оранжевые зоны, будет сохранена только красная — этот режим (и дополнительные ограничения) будет действовать в регионах с высоким числом зараженных. Подробности в материале: Власти Италии отменят антикоронавирусные полумеры

23:43 27.01.2022 В Германии за последние сутки зафиксировано 203 136 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии, сообщает Институт Роберта Коха (RKI). Подробности в материале: В Германии впервые выявлено более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

01:20 28.01.2022 В Ливане за прошедшие сутки выявили 9199 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики. Об этом: В Ливане за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:26 28.01.2022 В Торонто (провинция Онтарио, Канада) 27 января прибыла автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против введения сертификатов о вакцинации для пересечения границы с США. Об этом сообщает телеканал CTV. Читайте также: Протестная автоколонна канадских дальнобойщиков достигла Торонто

01:55 28.01.2022 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на самоизоляцию после того, как контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом глава канадского правительства сообщил на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Трюдо ушел на самоизоляцию из-за контактов с заболевшим COVID-19

02:00 28.01.2022 Решение возобновить с 7 февраля международное пассажирское авиасообщение, которое было закрыто из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти Марокко. Об этом 27 января сообщило на своем сайте марокканское правительство. Об этом: Марокко возобновит международное пассажирское авиасообщение

03:08 28.01.2022 В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 24 037 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Чили за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2

04:32 28.01.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 16 096 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили свыше 16 тыс. зараженных коронавирусом

04:53 28.01.2022 Пленарные заседания Верховной рады Украины перенесены на середину февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, 27 января написал на своей странице в Facebook спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Читайте подробнее: Верховная рада перенесла пленарные заседания из-за ситуации с коронавирусом

05:46 28.01.2022 Действие ограничительных мер, введенных финскими властями в конце декабря на границе между Финляндией и странами Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом, продлено до 14 февраля. Об этом 27 января сообщило на своем сайте МВД республики. Читайте подробнее: Финляндия продлила действие карантинных ограничений на границе

06:04 28.01.2022 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Швейцарии выросло на 44 842, что является новым максимумом с начала наблюдений в стране. Об этом 27 января сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения. Читайте также: В Швейцарии выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом

06:31 28.01.2022 В Португалии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 65 706 человек. Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения страны. Подробности в материале: В Португалии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

07:40 28.01.2022 В Бразилии впервые с начала пандемии за одни сутки выявили 228 954 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом сообщает бразильский национальный совет здравоохранения. Об этом: В Бразилии за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2

07:54 28.01.2022 На этой неделе в Грузии заявки на перевод школьников на онлайн-обучение подали 36 202 родителя. Об этом пресс-служба минздрава республики сообщила «Общественному телевидению». Об этом: В Грузии родители начали массово переводить детей на онлайн-обучение

08:04 28.01.2022 В Абхазии в течение суток 27 января в ходе 1169 исследований выявили 607 случаев заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили «рекордное» число носителей коронавируса

08:13 28.01.2022 В Азербайджане медики в течение 27 января выявили 3361 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 12 923 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили более 3300 случаев заражения коронавирусом

08:28 28.01.2022 Из 12 выявленных случаев заражения два случая — среди спортсменов и сопровождающих их лиц, остальные случаи зарегистрированы среди «представителей заинтересованных сторон». Подробности в материале: В Китае выявили 12 человек с коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

08:35 28.01.2022 27 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 333, причем 30 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 30 человек

08:40 28.01.2022 В Молдавии в течение суток 27 января в ходе 17 065 исследований выявили 5366 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили еще более 5300 носителей коронавируса

08:46 28.01.2022 27 января глава центра здравоохранения в иранской провинции Маркази объявил, что 14 605 иностранных граждан были успешно вакцинированы против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Около 15000 иностранных граждан успешно вакцинированы в Иране

08:54 28.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили 95 случаев заражения коронавирусом

09:04 28.01.2022 В Казахстане за последние сутки выявили 12 558 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Казахстане за сутки выявили более 12500 заражений коронавирусом

09:51 28.01.2022 Согласно данным общественного здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили более 392 000 случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV. Об этом: Франция преодолела порог в 130 тысяч смертей из-за COVID-19

09:51 28.01.2022 В Казахстане смягчаются карантинные ограничения для всех учреждений и заведений, которые работают по системе допуска Ashyq, определяющей эпидемиологический статус посетителей. Соответствующее постановление и. о. главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой было обнародовано 28 января. Читайте также: В Казахстане смягчили карантинные ограничения

10:06 28.01.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 64 412 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 066 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 января обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 17000 носителей коронавируса

10:19 28.01.2022 Греция подтвердила 19 712 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 27 января. Об этом: Более ста человек умерли от COVID-19 в Греции за минувшие сутки

10:30 28.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9020 человек. Об этом 28 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 26,3 млн жителей Южной Кореи

10:31 28.01.2022 За минувшие сутки в Болгарии выявили 9874 случая заражения коронавирусом, что примерно на 10% меньше, чем в предыдущие несколько дней. Об этом 28 января сообщает БТВ. Согласно официальной информации, в реанимационные отделения местных больниц доставлены 520 инфицированных граждан, состояние этих пациентов оценивается как тяжелое. Сотни человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Подробности в материале: В Болгарии за сутки выявили почти 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:48 28.01.2022 В ходе 2710 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 940 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 850 случаев заражения коронавирусом

11:28 28.01.2022 Министерство здравоохранения Молдавии разослало в больницы республики распоряжение, в котором предписывает ограничить количество исследований на коронавирус. Об этом мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил в своём телеграм-канале. Читайте также: Мэр Кишинёва назвал минздрав Молдавии «министерством абсурда»

11:50 28.01.2022 Непрозрачная деятельность биологических лабораторий США несёт потенциальные угрозы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что многие структуры способны производить различные патогены, и это вопрос безопасности. Такие организации были и есть, но вопрос в том, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность. Возможны какие-либо случайные или намеренные эксцессы, например, действия сумасшедшего. «Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются», — сказал Медведев. Подробности в материале: Вирусы моделируются: Медведева беспокоят биолаборатории США

12:07 28.01.2022 Одна из причин давления Запада на официальный Минск — «особый путь» поведения Белоруссии в условиях пандемии. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию. Читайте подробнее: Лукашенко: «Сегодня весь мир следует белорусскому пути»

12:11 28.01.2022 Более половины ресторанов и кафе в столице Болгарии Софии работали в ночное время, игнорируя введенные в ночь на 27 января в городе жесткие карантинные меры в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом 28 января сообщает Болгарское телевидение. Читайте подробнее: В Софии сотрудники ресторанов и кафе бойкотировали карантинные правила

12:20 28.01.2022 Мадрид, Каталония и Балеарские острова стали первыми испанскими регионами, где были выявлены случаи подтипа «скрытого «Омикрона» (код BA.2). Об этом пишет агентство EFE. Отмечается, что прогресс этого подтипа «Омикрона» на данный момент воспринимается с осторожностью, но без особой тревоги среди органов здравоохранения и экспертов. Читайте также: В Испании обнаружили случаи нового подтипа штамма «Омикрон»

12:26 28.01.2022 Аргентинский певец мексиканского происхождения Диего Вердагер умер в возрасте 70 лет от последствий COVID-19. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на звукозаписывающую компанию артиста Diam Music. «С абсолютной грустью я с сожалением сообщаю всей публике и друзьям, что папа сегодня покинул свое тело, чтобы продолжить свой путь и творчество в другой форме вечной жизни», — заявила в пресс-релизе дочь певца Ана Виктория. Читайте также: Аргентинский певец Диего Вердагер скончался от последствий COVID-19

13:14 28.01.2022 Бригада дезинфекторов в Алжире. (сс) Gerhard Holub

13:19 28.01.2022 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9905 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили почти 10 тысяч носителей коронавируса

14:10 28.01.2022 Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн подверг жесткой критике работу правительств восточных штатов по борьбе со вспышкой «Омикрона». Это произошло, когда в ходе пресс-конференции 28 января он представлял план по борьбе с коронавирусом на случай, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, передает телеканал Sky News. Подробности в материале: В Западной Австралии раскритиковали работу властей других штатов

14:18 28.01.2022 Выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте снова отверг предположения о том, что штат остается в состоянии локдауна. По его словам, жесткие антикоронавирусные ограничения уже давно не действуют на территории Нового Южного Уэльса, передает телеканал Sky News. Читайте подробнее: В Сиднее отвергли утверждения о продолжающемся локдауне

14:19 28.01.2022 Министр пенсионного обеспечения и финансовых услуг Австралии Джейн Хьюм считает, что лидер лейбористов Энтони Альбаниз так и не смог объяснить, как он собирается укреплять восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. Об этом она заявила 28 января в интервью телеканал Sky News. Об этом: Министр финансовых услуг Австралии раскритиковала обещания лидера оппозиции

14:49 28.01.2022 В афганских провинциях Каписа и Панджшер было вакцинировано более 63 643 человек. Об этом сообщили местные чиновники талибов, пишет газета «8 Собх». Читайте также: В двух провинциях Афганистана от COVID-19 вакцинировали 64 тыс. человек

15:30 28.01.2022 Министерство здравоохранения Польши 28 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 57 262 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 271 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 57262 случая заражения SARS-CoV-2

15:33 28.01.2022 В Армении за последние сутки медики провели 8707 исследований на коронавирус, из которых 3536 показали положительный результат. Об этом 28 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 3500 случаев заражения коронавирусом

15:39 28.01.2022 У шестерых членов польской национальной сборной, прибывших в четверг, 27 января, в Олимпийскую деревню в Пекине, тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается на странице польского Национального олимпийского комитета в соцсети Twitter. Читайте подробнее: У шести представителей олимпийской сборной Польши выявили коронавирус

15:40 28.01.2022 Правительство Греции должно уже сейчас подать в отставку, заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос. По его словам, выдвинутое его партией предложение о порицании правительства является инструментом демократии. Это порицание позволило бы привлечь правительство к ответственности за пандемию, тем более что, вопреки прогнозом власти, пандемия вовсе не пошла на спад, и только в январе умерли от COVID-19 2293 жителя страны. Читайте также: Правительство Греции призвали уйти в отставку «по соображениям демократии»

15:54 28.01.2022 По словам экспертов, с которыми побеседовали журналисты SVT, в настоящее время порядка 150 000 шведов каждый день заражаются коронавирусом, что не отражается в общей статистике. Это соответствует 1,5 процента населения Швеции — значительно больше, чем сообщается официально. Об этом телеканал сообщил 27 января. Подробности в материале: В Швеции коронавирусом заражаются по 150 тыс. человек в день — SVT

15:54 28.01.2022 Департамент здоровья Эстонии изменил стратегию проведения тестов на коронавирус, решив сконцентрироваться на заразившихся штаммом «Дельта». Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Читайте также: Врачей Эстонии переключили с «Омикрона» на более опасный штамм «Дельта»

15:58 28.01.2022 Шведская экономика в течение четвертого кварта 2021 года выросла гораздо больше, чем ожидалось ранее. Таким образом, введенные перед Новым годом ковид-ограничения не имели такого негативного эффекта на шведский ВВП, как раньше. Об этом 27 января сообщил телеканал SVT. Об этом: ВВП Швеции вырос сильнее, чем ожидалось

16:04 28.01.2022 «Умеренные» подали жалобу на премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон в Конституционный комитет риксдага. Крупнейшая оппозиционная партия в стране требует, чтобы надзорный орган проверил деятельность правительства на соответствие выводам Комиссии по расследованию деятельности государственных органов власти Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом 28 января написала газета SvD. Об этом: На премьер-министра Швеции подали жалобу в Конституционный комитет риксдага

16:04 28.01.2022 По состоянию на утро 28 января в больницах Эстонии с ковидом находятся 292 человека, из которых 186 пациентов нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения заболевания. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: Большинство тяжело болеющих ковидом в Эстонии — невакцинированные

16:38 28.01.2022 Меры профилактики заболевания коронавирусом. Индия. (сс) ज्ञानदा गद्रे-फडके