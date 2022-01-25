Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Американские рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустили видеоклип на совместную песню Rumors. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Gucci Mane 25 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В видео артисты расхаживают по продуктовому магазину, а также хвастаются дорогими автомобилями. Съемки работы проходили в Атланте (США).

Напомним, что ранее Gucci Mane и Lil Durk опубликовали совместную композицию Rumors. До этого исполнители уже сотрудничали вместе, записав песни Wit Us и Chiraqistan.

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