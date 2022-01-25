Вашингтон, 25 января 2022, 15:32 — REGNUM Американские рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустили видеоклип на совместную песню Rumors. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Gucci Mane 25 января.
В видео артисты расхаживают по продуктовому магазину, а также хвастаются дорогими автомобилями. Съемки работы проходили в Атланте (США).
Напомним, что ранее Gucci Mane и Lil Durk опубликовали совместную композицию Rumors. До этого исполнители уже сотрудничали вместе, записав песни Wit Us и Chiraqistan.
Читайте ранее в этом сюжете: Ганвест выпустил сингл «Луи Питон»