Вашингтон, 25 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Американские рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустили видеоклип на совместную песню Rumors. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Gucci Mane 25 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В видео артисты расхаживают по продуктовому магазину, а также хвастаются дорогими автомобилями. Съемки работы проходили в Атланте (США).

Напомним, что ранее Gucci Mane и Lil Durk опубликовали совместную композицию Rumors. До этого исполнители уже сотрудничали вместе, записав песни Wit Us и Chiraqistan.