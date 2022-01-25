Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на 25 января достигло 354 788 076.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала эпидемии в мире от последствий ковида скончался 5 604 501 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место по числу зараженийзанимают США, где выявлено 71 709 180 инфицированных COVID-19.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется. Часть ученых полагает, что такие массовые заражения и более легкое течение болезни помогут свести эпидемию к сезонному заболеванию.

Подробности о развитии ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.