Открыт Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года
Москва, 25 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В День российского студенчества, 25 января, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко в формате онлайн открыл Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года — проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс также входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».
Сергей Кириенкоотметил, что"Твой Ход» — это возможность уже в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую практику и трудоустройство, найти новых друзей и единомышленников, чем бы участник не увлекался.
По словам Сергея Кириенко, наставники не только помогут участникам в конкурсе, а также станут авторами обучающего контента и смогут поделиться с широким сообществом своими лучшими образовательными практиками на уровне страны. Он также добавил, что в этом году участники конкурса смогут выиграть 1 миллион рублей. Эту сумму можно потратить на обучение, научные разработки или улучшение жилищных условий.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, уточнил, что «Твой Ход» первого сезона — это активный шаг вперёд для студенческой молодёжи, раньше аналогов такому конкурсу в России не было.
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева подчеркнула, что в этом году «Твой Ход» станет пространством сближения школьников и университетов: «И на самом деле проводниками выступают амбассадоры проекта «Твой Ход». Начиная с этого сезона, университет будет регулярно открывать свои двери для школьников, чтобы они не просто знакомились с тем, как устроен образовательный процесс, чтобы они больше погружались в студенческую жизнь, в традиции, события. В общем, могли примерить на себя роль студентов уже в школьном возрасте. Возможно, это поможет сделать правильный шаг в выборе профессии».
Также Ксения Разуваева дала старт Всероссийскому конкурсу молодёжных проектов среди вузов.
В мероприятии также приняли участие ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, старший вице-президент ГМК «Норильский никель» Лариса Зелькова.
В этот день приём заявок на конкурс открылся не только для студентов вузов, но и впервые для школьников 11 класса, студентов образовательных организаций среднего специального образования последнего курса и преподавателей.
Проект «Твой Ход» поможет его участникам в самоопределении, развитии своих навыков. Помимо главного приза в размере одного миллиона рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап, 300 участников получат путёвки «Больше, чем путешествие». Многих участников ждут стажировки в крупных компаниях страны.
В основе конкурса три трека. «Определяю» — для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах. «Создаю» — для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте «Твой Ход» и готов к его сопроектировке вместе с организаторами. Трек «Делаю» — для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах.
Участие в конкурсе позволит студентам проектировать собственную траекторию развития, расширить свой кругозор, менять среду вокруг себя, самореализоваться, установить связи с будущими работодателями. Участники получат быстрый доступ к информации о широком спектре возможностей, тренажёру полезных навыков, пространству для демонстрации своих талантов, сообществу единомышленников и продюсерскому центру для лучших студентов. Кроме того, участники соберут портфолио кейсов и достижений для будущей карьеры.
Организаторами конкурса «Твой Ход» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России).