Москва, , 15:31 — REGNUM В прежние времена, когда устойчивость курса рубля к основным валютам ещё рассматривалась в российских правящих кругах как важный приоритет, фактор, обеспечивающий инвестиционную привлекательность страны и социальную стабильность, ЦБ РФ реагировал на просадки рубля массированными продажами валюты из резервов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это несколько успокаивало граждан, но на объемах резервов сказывалось не лучшим образом. Позже от такого подхода отказались, поскольку удержание валютного коридора создавало удобные условия для спекулянтов.

С просадками национальной валюты ЦБ стал бороться резким повышением учетной ставки, чтобы лишить спекулянтов доступа к ликвидности.

Но в последние годы Россия целенаправленно проводит политику слабого рубля, стимулируя тем самым импортозамещение и обеспечивая благоприятные условия для экспортеров.

Да и бюджет в такой ситуации, когда за доллар дохода экспортеров можно выручить много рублей налогов, исполнять значительно легче.

Все эти годы ЦБ активно наращивает резервы, отправляя на покупку валюты весь дополнительный доход от экспорта нефти.

Поэтому даже простое прекращение покупки валюты Банком России в момент панического вывода средств иностранными инвесторами можно считать большой уступкой интересам населения, не очень довольного дорогим импортом.

Впрочем, решение прекратить покупку было вызвано не заботой о поддержании курса рубля, а простым расчетом. Когда цена взлетает до неадекватно высокого уровня продавать выгоднее, чем покупать.

Когда панические продажи спадут, Минфин России купит валюту в рамках бюджетного правила дешевле, чем мог бы купить сейчас», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России объявил о приостановке закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила с целью «снижения волатильности финансовых рынков».

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