26 января 2022 | Время чтения 2 мин

Максим Петров, , 09:51 — REGNUM Случайности и человеческий фактор приводят к тому, что игла по-прежнему остаётся одним из главных источников заражения. Способ нейтрализовать угрозу предложил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Шприц Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате медицинских инъекций 1,67 млн человек заражаются гепатитом B, более 315 тыс. — гепатитом С, почти 33,9 тыс. — ВИЧ. Ещё страшнее инъекции, которые делают наркоманы, — в первом полугодии 2021 года такие уколы стали причиной 28,9% новых заражений ВИЧ в России.

ВОЗ обозначила четыре проблемы, которые приводят к заражениям через инъекции: повторное использование приспособлений для инъекций, случайные травмы медиков во время процедур, небрежная утилизация, переизбыток назначения инъекционных препаратов. На первые три вызова было предложено ответить особым устройством изделий нового поколения, оно делало невозможными повторные инъекции и защищало от колющих травм.

Безопасный шприц

Так, в некоторых моделях игла втягивалась в колбу, а после поршень ломался. В других игла после укола автоматически закрывалась футляром. Также были разработаны комбинированные модели. Со временем технологии развились, были разработаны международные стандарты качества. И ВОЗ рекомендовала всем странам мира к 2020 году перейти на «умные» шприцы. Хотя стоимость изделий примерно в два раза превышает стандартную, в организации отметили, что расходы на минимизацию последствий опасных инъекций будут лишь расти, если отказаться от защитного механизма. При этом цена новинки со временем может снизиться за счёт повышения спроса.

Ещё в 2001 году США обратили внимание на проблему травмирования медперсонала иглами во время процедур. После этого был принят акт, обязывающий медицинские организации начать внедрение более безопасных устройств для инъекций, после чего начался массовый переход на «умные» шприцы. Аналогичный документ приняли и в Евросоюзе. Он обязал внедрить практику использования безопасных устройств к 11 мая 2013 года. С января 2022 года запретил продажу обычных шприцев Пакистан. Также власти ввели стимулы для изготовителей шприцев нового поколения.

В России идея перехода на безопасные шприцы пока остаётся в зачаточном состоянии. В 2019 году появился проект производства таких устройств, но их выпуск до сих пор не начался. И это на фоне страшных цифр заболеваемости — в стране проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных и свыше пяти миллионов больных гепатитом B и C. В том числе и за счёт использования опасных шприцев болезни продолжают распространяться.

Анализы на ВИЧ ВИЧ.РФ

«Чтобы сократить развитие эпидемии, я предлагаю запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через два года после издания соответствующего закона и также запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения через три года после издания закона», — выступил с инициативой Дмитрий Давыдов.

Это предложение нуждается в поддержке депутатов Государственной думы РФ, поскольку даст очевидный и существенный эффект. В результате его внедрения существенно сократится число заражений передаваемыми через кровь инфекциями, а также снизится уровень уязвимости медперсонала. Кроме того, получит развитие новое направление промышленности с созданием рабочих мест и инвестициями. И самое важное — сохранятся жизни и здоровье тысяч людей.