Джакарта, 25 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Индонезия и Сингапур обеспокоены развитием ситуации в Мьянме, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Мы очень обеспокоены развитием ситуации в Мьянме. Индонезия и Сингапур придерживаются одного и того же мнения относительно реализации пяти пунктов, согласованных странами АСЕАН в 2021 году», — заявил президент Индонезии, выступая с заявлением для прессы.

По словам президента Индонезии, безопасность народа Мьянмы должна быть в приоритете.

«Мы согласны с тем, что безопасность и благополучие народа Мьянмы по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Поэтому гуманитарную помощь необходимо поощрять и предоставлять без дискриминации», — заявил Джоко Видодо на встрече с премьер-министром Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4878 случаев заражения коронавирусом.