Лондон, , 15:29 — REGNUM Преступник, бежавший от американского правосудия и инсценировавший собственную смерть, был обнаружен в Шотландии благодаря татуировкам, сообщает 25 января со ссылкой на данные суда New York Post.

Речь идет об гражданине США Николасе Алахвердяне, действовавшем под 16 псевдонимами. Он был арестован еще в декабре в университетской больнице королевы Елизаветы в Глазго, где лечился от COVID-19.

Ему грозит экстрадиция в США в связи с тем, что в 2017 году бежал от американского правосудия из-за обвинений в краже личных данных и мошенничестве, а также обвинения в сексуальном насилии по делу 2008 года в штате Юта.

В последние годы Алахвердян активно критиковал Департамент по делам детей, молодежи и семьи Род-Айленда, давая показания перед законодателями штата о сексуальном насилии и пытках в приемных семьях. Затем в 2020 году он сообщил местным СМИ, что у него поздняя стадия рака, и ему осталось жить несколько недель.

В некрологе, опубликованном в Интернете, говорилось, что он умер 29 февраля 2020 года. Однако как представители полиции, так и бывшая приемная семья публично выражали сомнения относительно того, что действительно ли он умер.

По данным американских СМИ, выдали его татуировки: полиция и персонал больницы смогли опознать его благодаря фотографиям, которые были у правоохранительных органов.